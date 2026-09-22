Поводився дивно: як пройшли останні дні 27-річного сина Сінді Кроуфорд

Стали відомі подробиці останніх днів життя Преслі Гербера перед його раптовою смертю у віці 27 років.

Преслі Гербер — син Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера — переживав складний період і шукав допомоги в останні дні свого життя. Про це пише Page Six.

Останні дні Преслі Гербера

"Останніми тижнями він поводився дещо дивно. Чогось бракувало. На енергетичному рівні він здавався не схожим на самого себе", — повідомило джерело в понеділок, наступного дня після того, як 27-річний хлопець помер у реабілітаційному центрі в Санта-Моніці, штат Каліфорнія.

Преслі, який намагався піти стопами своєї матері та сестри Каї Гербер у модельному бізнесі, за словами інсайдера, "відчував брак мети в житті", "не міг знайти своє місце" і "не знав, куди рухатися далі та чим займатися".

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"Він боровся з багатьма проблемами, але дуже, дуже хотів позбутися залежності. Він був такою хорошою людиною", — додало джерело.

Преслі, як повідомляється, прибув до реабілітаційного центру на вихідних.

"Він звернувся туди, бо розумів, що потребує допомоги. Його стан був складним. Він завжди страждав від низької самооцінки, йому було важко прийняти себе справжнього та відчувати впевненість у власній особистості", — розповіло джерело.

За даними Департаменту судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес, медики констатували смерть Преслі о 9:45 ранку в неділю — приблизно через 10 хвилин після того, як поліція Санта-Моніки отримала повідомлення про ймовірне передозування.

Преслі Гербер з батьками та сестрою Фото: Instagram/Cindy Crawford

Із запису розмови з диспетчером служби 911 стало відомо, що в Преслі сталася зупинка серця.

Причина та обставини смерті сина Сінді Кроуфорд наразі встановлюються. У Департаменті судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес повідомили, що для визначення причини смерті було призначено додаткові аналізи та дослідження.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Єдиний син Сінді Кроуфорд, Преслі Гербер, ймовірно, помер від передозування під час перебування в реабілітаційному центрі.

Преслі у 2023 році розповів у випуску подкасту "Studio 22" про боротьбу з депресією.

Син Сінді Кроуфорд у 2022 році зробив пропозицію своїй дівчині Лексі Вуд.