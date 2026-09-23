Бывшая девушка сына Синди Кроуфорд "очень рассержена" из-за его смерти (фото)

Шарлотта Д’Алессио, бывшая девушка Пресли Гербера, высказалась по поводу внезапной смерти манекенщика в возрасте 27 лет.

Юноша скончался 20 сентября. Канадская модель и инфлюенсерша, которая встречалась с сыном супермодели Синди Кроуфорд около двух лет (начиная с конца 2017 года), поделилась серией фотографий и видео из периода их отношений, написав: "Люблю тебя, Пресс, всегда. И там, на небесах, и здесь. Никогда в этом не сомневайся".

Бывшая девушка Пресли отреагировала на его смерть

Гербер — сын Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера — скончался в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Полиция расследует смерть звезды как вероятную передозировку.

Под одной из фотографий, на которой Д’Алессио и Гербер в купальных костюмах обнимаются на причале, модель написала, что она "очень рассержена из-за этого".

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"Мы разделили чистую любовь, и за это я благодарю тебя и чту твою жизнь. Ты заслуживал большего времени. Ты заслуживал более долгой жизни. Я очень рассержена из-за этого", — написала Д’Алессио.

Пресли Гербер и Шарлотта Д'Алессио Фото: Instagram

Пресли Гербер и Шарлотта Д'Алессио Фото: Instagram

Умер сын Синди Кроуфорд

Пресли умер, вероятно, от передозировки наркотиков: 20 сентября полицию Санта-Моники (штат Калифорния) вызвали в местный реабилитационный центр. Источники сообщают, что он начал лечение именно в те выходные, когда была констатирована его смерть. Молодому человеку было всего 27 лет.

Из записи разговора с диспетчером службы 911 стало известно, что у Пресли произошла остановка сердца. В настоящее время ведётся расследование.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Синди Кроуфорд пытается оправиться от шокирующей утраты своего единственного сына Пресли Гербера.

Пресли Гербер, вероятно, умер от передозировки во время пребывания в реабилитационном центре.

Как прошли последние дни юноши и почему он испытывал грусть.