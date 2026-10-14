Дочку Сінді Кроуфорд уперше помітили після смерті брата (фото)

Кая Гербер уперше з’явилася на публіці з батьками — Сінді Кроуфорд і Ренді Гербером — після раптової смерті брата Преслі у віці 27 років.

Преслі помер унаслідок імовірного передозування 20 вересня, перебуваючи в реабілітаційному центрі Resolutions Living у Санта-Моніці.

Каю Гербер помітили після смерті брата

Минуло трохи більше трьох тижнів, і в понеділок 25-річна Кая була помічена під час прогулянки з батьками — 60-річною Сінді та 64-річним Ренді — у Лос-Анджелесі.

Ця поява на публіці відбулася наступного дня після того, як Кая взагалі вперше вийшла в люди; раніше The Daily Mail повідомляло, що протягом 21 дня після смерті брата вона перебувала в стані глибокого горя.

Каю Гербер помітили після смерті брата Фото: X17online.com

Помер Преслі Гербер

Син Сінді Кроуфорд заселився до центру Resolutions Living у Санта-Моніці за день до того, як його знайшли мертвим 20 вересня.

Видео дня

На відеозаписі, знятому напередодні смерті, видно, як юнак проводить самостійну екскурсію будинком для реабілітації залежних; він одягнений у білу майку, що демонструє його помітні татуювання, срібний ланцюжок на шиї та чорні окуляри. На відео, знятому близько 22:00, було помітно, що Преслі перебуває під впливом речовин: він дивився в камеру скляним поглядом.

Останнє відео Преслі Гербера Фото: tmz

За словами інсайдерів, у суботу вдень Преслі вжив наркотики й почав хвилюватися, що втрачає контроль над собою. Його куратор із питань тверезості зателефонував до реабілітаційного центру й запитав, чи можна привезти туди хлопця, на що співробітник центру, відповідальний за прийом пацієнтів, дав згоду.

Джерела також стверджували, що Преслі продовжував вживати наркотики, перебуваючи в закладі.

Згідно зі свідоцтвом про смерть, тіло сина Сінді Кроуфорд кремували в похоронному бюро Rose Family Funeral Home через кілька днів після його смерті. Повідомляється, що Кроуфорд і Гербер зберігатимуть прах сина у себе вдома.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Шарлотта Д’Алессіо, колишня дівчина Преслі Гербера, висловилася з приводу його раптової смерті у віці 27 років.

Преслі знайшли мертвим у номері елітного реабілітаційного закладу.

Як пройшли останні дні юнака та чому він відчував смуток.