Дочь Синди Кроуфорд впервые заметили после смерти брата (фото)

Кайя Гербер впервые появилась на публике вместе с родителями — Синди Кроуфорд и Рэнди Гербером — после внезапной смерти брата Пресли в возрасте 27 лет.

Пресли скончался, предположительно, от передозировки 20 сентября, находясь в реабилитационном центре Resolutions Living в Санта-Монике.

Каю Гербер заметили после смерти брата

Прошло чуть больше трёх недель, и в понедельник 25-летняя Кайя была замечена во время прогулки с родителями — 60-летней Синди и 64-летним Рэнди — в Лос-Анджелесе.

Это появление на публике состоялось на следующий день после того, как Кайя впервые вышла в свет; ранее The Daily Mail сообщала, что в течение 21 дня после смерти брата она пребывала в состоянии глубокого горя.

Кайю Гербер заметили после смерти брата Фото: X17online.com

Умер Пресли Гербер

Сын Синди Кроуфорд поселился в центре Resolutions Living в Санта-Монике за день до того, как его нашли мертвым 20 сентября.

Видео дня

На видеозаписи, снятой накануне смерти, видно, как молодой человек проводит самостоятельную экскурсию по центру реабилитации наркозависимых; он одет в белую майку, демонстрирующую его заметные татуировки, серебряную цепочку на шее и черные очки. На видео, снятом около 22:00, было заметно, что Пресли находится под воздействием психоактивных веществ: он смотрел в камеру стеклянным взглядом.

Последнее видео Пресли Гербер Фото: tmz

По словам инсайдеров, в субботу днём Пресли принял наркотики и начал беспокоиться, что теряет контроль над собой. Его куратор по вопросам трезвости позвонил в реабилитационный центр и спросил, можно ли привезти туда парня, на что сотрудник центра, ответственный за прием пациентов, дал согласие.

Источники также утверждали, что Пресли продолжал употреблять наркотики, находясь в лечебнице.

Согласно свидетельству о смерти, тело сына Синди Кроуфорд было кремировано в похоронном бюро Rose Family Funeral Home через несколько дней после его смерти. Сообщается, что Кроуфорд и Гербер будут хранить прах сына у себя дома.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Шарлотта Д’Алессио, бывшая девушка Пресли Гербера, высказалась по поводу его внезапной смерти в возрасте 27 лет.

Пресли нашли мертвым в номере элитного реабилитационного центра.

Как прошли последние дни юноши и почему он испытывал грусть.