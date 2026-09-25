Умер сын Синди Кроуфорд: появились новые трагические подробности (фото)

27-летнего манекенщика Пресли Гербера нашли мертвым в номере элитного реабилитационного центра.

Тело сына супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера обнаружили в воскресенье в спальне комплекса Resolutions Living в Санта-Монике, куда он обратился за помощью. Источники сообщили TMZ, что его нашли не на кровати, однако не уточнили, где именно находилось тело.

Подробности смерти Пресли Гербера

Гербер добровольно прибыл в Resolutions Living — учреждение с нетрадиционным подходом к лечению — в субботу, поскольку плохо себя чувствовал. Смерть была констатирована в воскресенье в 9:45 утра — всего через 12 часов после его прибытия. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца и, вероятно, передозировка.

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На момент заселения молодой человек находился в состоянии опьянения. Издание отмечает, что в ходе расследования о употреблении фентанила пока не говорилось.

Гербер на протяжении десятилетия боролся с зависимостью и проблемами с психическим здоровьем.

"Он всегда страдал от низкой самооценки, ему было трудно принять себя таким, какой он есть, и почувствовать уверенность в себе", — рассказал источник Page Six.

Пресли решил обратиться в реабилитационный центр, поскольку "понимал, что нуждается в помощи".

Пресли Гербер Фото: Instagram @presleygerber

Из записи разговора с диспетчером службы 911 стало известно, что у Пресли произошла остановка сердца. В настоящее время ведется расследование.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Шарлотта Д’Алессио, бывшая девушка Пресли Гербера, высказалась по поводу внезапной смерти манекенщика в возрасте 27 лет.

Молодой человек, вероятно, скончался от передозировки во время пребывания в реабилитационном центре.

Как прошли последние дни Пресли и почему он чувствовал грусть.