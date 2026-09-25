Помер син Сінді Кроуфорд: зʼявилися нові трагічні подробиці (фото)

27-річного манекенника Преслі Гербера знайшли мертвим у номері елітного реабілітаційного закладу.

Тіло сина супермоделі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренді Гербера виявили в неділю в спальні закладу Resolutions Living у Санта-Моніці, куди він звернувся по допомогу. Джерела повідомили TMZ, що його знайшли не на ліжку, однак не уточнили, де саме перебувало тіло.

Деталі смерті Преслі Гербера

Гербер добровільно приїхав до Resolutions Living — закладу з нетрадиційним підходом до лікування — у суботу, оскільки почувався зле. Смерть констатували в неділю о 9:45 ранку — лише через 12 годин після його прибуття. За попередніми даними, причиною смерті стала зупинка серця та, ймовірно, передозування.

На момент заселення хлопець перебував у стані сп’яніння. Видання зазначає, що в ході розслідування про вживання фентанілу поки що не йшлося.

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Гербер протягом десятиліття боровся із залежністю та проблемами з психічним здоров’ям.

"Він завжди страждав від низької самооцінки, йому було важко прийняти себе справжнього та відчувати впевненість у власній особистості", — розповіло джерело Page Six.

Преслі вирішив звернутися до реабілітаційного центру, бо "розумів, що потребує допомоги".

Преслі Гербер Фото: Instagram @presleygerber

Із запису розмови з диспетчером служби 911 стало відомо, що в Преслі сталася зупинка серця. Наразі проводиться розслідування.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Шарлотта Д’Алессіо, колишня дівчина Преслі Гербера, висловилася з приводу раптової смерті манекенника у віці 27 років.

Юнак, ймовірно, помер від передозування під час перебування в реабілітаційному центрі.

Як пройшли останні дні Преслі та чому він відчував смуток.