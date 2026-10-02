Сінді Кроуфорд збирається виїхати з Голлівуду через смерть сина

Американська супермодель Сінді Кроуфорд та її чоловік Ренді Гербер важко переживають смерть єдиного сина Преслі. Через це подружжя задумалось про те, щоб назавжди переїхати з Голлівуду.

Зіркова пара може залишити Лос-Анджелес, в якому вони живуть багато років. Куди саме хочуть переїхати Кроуфорд та Гербер – невідомо. Про це пише портал Yahoo.

Сінді Кроуфорд хоче виїхати з Голлівуду

За інформацією інсайдерів, подружжя думає про те, щоб виїхати з Лос-Анджелеса. Пара мешкає у районі Голлівуд. Давній друг родини, актор Джордж Клуні підтримав ідею переїзду.

"Чи можуть вони продовжувати жити в Лос-Анджелесі, ніби нічого не сталося? Ніхто не хоче, щоб вони ухвалювали необдумані рішення, але смерть Преслі перевернула їхній світ з ніг на голову", — розповіло джерело.

Інсайдер зазначив, що Кроуфорд та її чоловік останні кілька років вели відносно спокійне життя у Голлівуді. Однак тепер вони опинилися у важкій ситуації.

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"Жодні гроші не повернуть їм те, що вони втратили. Джордж Клуні робить все можливе, щоб підтримати друзів. Але в глибині душі він, ймовірно, звинувачує у смерті Преслі спосіб життя в Лос-Анджелесі, від якого він сам втік понад 20 років тому", — наголосило джерело.

Сінді Кроуфорд з родиною Фото: EPA

Смерть сина Сінді Кроуфорд – що відомо

Преслі Гербер помер 20 вересня у реабілітаційному центрі у Лос-Анджелесі. Попередня причина смерті – передозування заборонених речовин.

До цього син Кроуфорд відкрито заявляв про свої залежності, депресії та тривожний розлад. Незадовго до смерті він розпочав лікування.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Донька Сінді Кроуфорд впала в депресію після смерті брата. Дівчина зараз тяжко переживає втрату Преслі, якого часто називала своїм "найкращим другом".

Також зʼявилися останні кадри сина Сінді Кроуфорд перед смертю. Відео зняли в центрі підтримки тверезості Resolutions Living увечері напередодні смерті Преслі.

Крім того, наразі триває підготовка до похорону Преслі Гербера, якого не стало у віці 27 років, а зіркова родина продовжує оплакувати тяжку втрату.