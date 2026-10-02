Синди Кроуфорд собирается уехать из Голливуда из-за смерти сына

Американская супермодель Синди Кроуфорд и её супруг Рэнди Гербер тяжело переживают смерть своего единственного сына Пресли. Из-за этого супруги задумались о том, чтобы навсегда уехать из Голливуда.

Звездная пара может покинуть Лос-Анджелес, где они живут уже много лет. Куда именно хотят переехать Кроуфорд и Гербер — неизвестно. Об этом пишет портал Yahoo.

Синди Кроуфорд хочет уехать из Голливуда

По информации инсайдеров, супруги подумывают о том, чтобы уехать из Лос-Анджелеса. Пара проживает в районе Голливуда. Давний друг семьи, актёр Джордж Клуни, поддержал идею переезда.

"Могут ли они продолжать жить в Лос-Анджелесе, как будто ничего не произошло? Никто не хочет, чтобы они принимали необдуманные решения, но смерть Пресли перевернула их мир с ног на голову", — рассказал источник.

Инсайдер отметил, что Кроуфорд и её муж последние несколько лет вели относительно спокойную жизнь в Голливуде. Однако теперь они оказались в сложной ситуации.

Видео дня

"Никакие деньги не вернут им то, что они потеряли. Джордж Клуни делает всё возможное, чтобы поддержать друзей. Но в глубине души он, вероятно, винит в смерти Пресли образ жизни в Лос-Анджелесе, от которого он сам сбежал более 20 лет назад", — подчеркнул источник.

Синди Кроуфорд с семьей Фото: EPA

Смерть сына Синди Кроуфорд — что известно

Пресли Гербер скончался 20 сентября в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе. Предполагаемая причина смерти — передозировка запрещенных веществ.

До этого сын Кроуфорда открыто говорил о своих зависимостях, депрессии и тревожном расстройстве. Незадолго до смерти он начал лечение.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дочь Синди Кроуфорд впала в депрессию после смерти брата. Девушка сейчас тяжело переживает утрату Пресли, которого часто называла своим "лучшим другом".

Также появились последние кадры сына Синди Кроуфорд перед смертью. Видео сняли в центре поддержки трезвости Resolutions Living вечером накануне смерти Пресли.

Кроме того, в настоящее время идет подготовка к похоронам Пресли Гербера, скончавшегося в возрасте 27 лет, а звездная семья продолжает скорбеть о тяжелой утрате.