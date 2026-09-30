Появились последние кадры сына Синди Кроуфорд перед смертью (фото)

На последних кадрах запечатлен сын Синди Кроуфорд, предположительно находящийся в состоянии наркотического опьянения, в реабилитационном центре всего за несколько часов до его смерти в возрасте 27 лет.

Пресли Гербер запечатлел свои последние часы на видео, снятом в центре поддержки трезвости Resolutions Living вечером накануне смерти, которая, вероятно, наступила в результате передозировки. На видео, полученном изданием TMZ, видно, как молодой человек проводит экскурсию по центру; он одет в белую майку, демонстрирующую его многочисленные татуировки, серебряную цепочку на шее и черные очки.

Последние кадры Пресли Гербера

Сын супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера, у которого были проблемы с зависимостью, поступил в этот центр в Санта-Монике накануне того, как 20 сентября его нашли мертвым в результате остановки сердца.

Видео дня

На записи, сделанной в субботу около 22:00, Гербер пристально смотрит в камеру, а его взгляд — заметно стеклянный.

На протяжении всего видео молодой человек ведёт камеру по спальне и другим комнатам дома. Похоже, что он находился там один, поскольку других людей в кадре не видно.

Последние кадры Пресли Гербера Фото: tmz

Подробности смерти Пресли

По сообщениям инсайдеров, общавшихся с TMZ, в субботу днём Гербер принял наркотики и начал беспокоиться, что теряет контроль над собой.

Его куратор по вопросам трезвости позвонил в учреждение и спросил, можно ли привезти туда Пресли.

Источники также утверждают, что Гербер продолжал употреблять наркотики в центре, вероятно, рассматривая выходные как последнюю возможность "отрываться" перед началом реабилитации в понедельник. На следующее утро сына Синди Кроуфорд нашли мёртвым; как сообщает TMZ со ссылкой на источники, связанные с центром Resolutions Living, сотрудника, который оформил его в учреждение, впоследствии уволили.

На данный момент официальная причина смерти ещё не объявлена.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Шарлотта Д’Алессио, бывшая девушка Пресли Гербера, высказалась по поводу внезапной смерти манекенщика в возрасте 27 лет.

Сына Синди Кроуфорд нашли мертвым в номере элитного реабилитационного центра.

Как прошли последние дни юноши и почему он испытывал грусть.