Зʼявилися останні кадри сина Сінді Кроуфорд перед смертю (фото)

Останні кадри показують сина Сінді Кроуфорд у стані ймовірного наркотичного сп'яніння в реабілітаційному центрі всього за кілька годин до його смерті у віці 27 років.

Преслі Гербер зафіксував свої останні години на відео, знятому в центрі підтримки тверезості Resolutions Living увечері напередодні смерті, що, ймовірно, настала внаслідок передозування. На відео, отриманому виданням TMZ, видно, як юнак проводить екскурсію закладом; він одягнений у білу майку, що демонструє його численні татуювання, срібний ланцюжок на шиї та чорні окуляри.

Останні кадри Преслі Гербера

Син супермоделі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренді Гербера, який мав проблеми із залежністю, заселився до цього закладу в Санта-Моніці напередодні того, як 20 вересня його знайшли мертвим після зупинки серця.

На записі, зробленому в суботу близько 22:00, Гербер пильно дивиться в камеру, а його погляд — помітно скляний.

Видео дня

Протягом відео юнак водить камерою по спальні та інших приміщеннях будинку. Схоже, що він перебував там сам, оскільки інших людей у ​​кадрі не видно.

Останні кадри Преслі Гербера Фото: tmz

Деталі смерті Преслі

За повідомленнями інсайдерів, які спілкувалися з TMZ, у суботу вдень Гербер вжив наркотики й почав хвилюватися, що втрачає контроль над собою.

Його куратор із питань тверезості зателефонував до закладу й запитав, чи можна привезти туди Преслі.

Джерела також стверджують, що Гербер продовжував вживати наркотики в закладі, ймовірно, розглядаючи вихідні як останню можливість "відірватися" перед початком реабілітації в понеділок. Наступного ранку сина Сінді Кроуфорд знайшли мертвим; як повідомляє TMZ з посиланням на джерела, пов’язані з центром Resolutions Living, співробітника, який оформив його в заклад, згодом звільнили.

Наразі офіційну причину смерті ще не оголосили.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Шарлотта Д’Алессіо, колишня дівчина Преслі Гербера, висловилася з приводу раптової смерті манекенника у віці 27 років.

Сина Сінді Кроуфорд знайшли мертвим у номері елітного реабілітаційного закладу.

Як пройшли останні дні юнака та чому він відчував смуток.