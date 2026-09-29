Дочь Синди Кроуфорд впала в депрессию после смерти брата

Американская супермодель Синди Кроуфорд потеряла своего единственного сына Пресли Гербера. Смерть юноши тяжело переживают не только родители, но и его 25-летняя сестра Кайя Гербер.

Синди Кроуфорд и её муж Рэнди Гербер переживают за Кайю, чтобы она не столкнулась с теми же проблемами, что и Пресли. Девушка сейчас тяжело переживает утрату брата, которого часто называла своим "лучшим другом". Об этом сообщило издание Daily Mail.

У Кайи Гербер депрессия из-за смерти брата

По словам источника, Кайя очень опечалена потерей брата. Он был для неё лучшим другом. Девушке трудно поверить, что Пресли больше нет, и она ещё не до конца осознала это.

"Это огромный удар для Кайи. Вся семья переживает за неё. Они боятся, что она не справится с этим, но её окружают надёжные люди. Рядом с ней — близкие друзья, которые помогают ей справиться с горем", — отметил инсайдер.

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Сейчас рядом с Кайей находятся родители, её парень Льюис, а также немало друзей, которые откликнулись и поддержали её. Девушка пока приостановила карьеру модели и актрисы, чтобы восстановить силы и оправиться от болезненной утраты.

"У Кайи был очень плотный график, но она отложила немало рабочих дел, чтобы восстановить силы. Все отнеслись к этому с пониманием. Не знаю, когда она вернётся к работе", — подчеркнул источник.

Кайя Гербер с братом Пресли Фото: Getty Images

Инсайдер рассказал, что Кайя никогда не употребляла наркотики и имеет безупречную репутацию. Поэтому она очень огорчена тем, что близкие ей люди тянутся к запрещённым веществам. Из-за этого у девушки развилась депрессия.

"Кайя чувствует, что не может уйти от этой темы, связанной с наркотиками. И это вгоняет её в депрессию. Она ненавидит наркотики, сама к ним не прикасается, и ей очень больно, что они отняли у неё Пресли. Они с братом были лучшими друзьями", — подчеркнул источник.

Почему умер Пресли Гербер

27-летний Пресли Гербер скончался 20 сентября 2026 года. По предварительным данным, смерть наступила в реабилитационном центре. Официальная причина трагедии пока не установлена. Расследование продолжается.

По данным инсайдеров, причиной смерти могла стать передозировка наркотиков. У Пресли были проблемы с зависимостью.

Пресли Гербер и его семья Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Шарлотта Д’Алессио, бывшая девушка Пресли Гербера, высказалась по поводу внезапной смерти модели в возрасте 27 лет.

Синди Кроуфорд пытается оправиться от шокирующей утраты своего единственного сына Пресли Гербера. Для звезды это "самый страшный кошмар".

Кроме того, в настоящее время идет подготовка к похоронам Пресли Гербера. Ожидается, что семья проведет скромную и закрытую церемонию в Южной Калифорнии.