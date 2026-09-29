Донька Сінді Кроуфорд впала в депресію після смерті брата

Американська супермодель Сінді Кроуфорд втратила свого єдиного сина Преслі Гербера. Смерть юнака важко переживають не тільки батьки, а й його 25-річна сестра Кайя Гербер.

Сінді Кроуфорд та її чоловік Ренді Гербер хвилюються за Кайю, щоб вона не зіткнулась з тими ж проблемами, що й Преслі. Дівчина зараз тяжко переживає втрату брата, якого часто називала своїм "найкращим другом". Про це повідомило видання Daily Mail.

У Кайї Гербер депресія через смерть брата

За інформацією джерела, Кайя дуже засмучена через втрату брата. Він для неї був найкращим другом. Дівчині важко повірити, що Преслі більше немає, і вона ще не до кінця усвідомила це.

"Це величезний удар для Кайї. Уся родина хвилюється за неї. Вони бояться, що вона не впорається з цим, але її оточують надійні люди. Поруч із нею близькі друзі, які допомагають їй впоратися з горем", — зазначив інсайдер.

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Зараз поряд з Кайєю батьки, хлопець Льюїс, а також чимало друзів, які відгукнулися й підтримали її. Дівчина поки призупинила кар’єру моделі та акторки, щоб відновитися і оговтатись від болісної втрати.

"У Кайї був дуже щільний графік, але вона відклала чимало робочих справ, щоб відновитись. Усі поставилися до цього з розумінням. Не знаю, коли вона повернеться до роботи", — наголосило джерело.

Кайя Гербер з братом Преслі Фото: Getty Images

Інсайдер розповів, що Кайя ніколи не вживала наркотиків і має бездоганну репутацію. Тому вона дуже засмучена тим, що близькі їй люди тягнуться до заборонених речовин. Через це у дівчини виникла депресія.

"Кайя почувається так, ніби не може втекти від цієї наркотичної теми. І це вганяє її в депресію. Вона ненавидить наркотики, сама до них не торкається, і їй дуже боляче, що вони забрали в неї Преслі. Вони з братом були найкращими друзями", — наголосило джерело.

Чому помер Преслі Гербер

27-річний Преслі Гербер помер 20 вересня 2026 року. За попередніми даними, смерть наступила у реабілітаційному центрі. Офіційну причину трагедії поки не встановили. Розслідування триває.

За даними інсайдерів, причиною смерті може бути передозування наркотиками. У Преслі були проблеми із залежністю.

Преслі Гербер та його родина Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Шарлотта Д’Алессіо, колишня дівчина Преслі Гербера, висловилася щодо раптової смерті манекенника у віці 27 років.

Сінді Кроуфорд намагається оговтатися від шокуючої втрати свого єдиного сина Преслі Гербера. Для зірки це "найгірший кошмар".

Крім того, наразі триває підготовка до похорону Преслі Гербера. Очікується, що родина проведе скромну та приватну службу в Південній Каліфорнії.