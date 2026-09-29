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Стиль життя

Донька Сінді Кроуфорд впала в депресію після смерті брата

Як виглядають Преслі та Кайя Гербер
Преслі та Кайя Гербер | Фото: Instagram

Американська супермодель Сінді Кроуфорд втратила свого єдиного сина Преслі Гербера. Смерть юнака важко переживають не тільки батьки, а й його 25-річна сестра Кайя Гербер.

Сінді Кроуфорд та її чоловік Ренді Гербер хвилюються за Кайю, щоб вона не зіткнулась з тими ж проблемами, що й Преслі. Дівчина зараз тяжко переживає втрату брата, якого часто називала своїм "найкращим другом". Про це повідомило видання Daily Mail.

У Кайї Гербер депресія через смерть брата

За інформацією джерела, Кайя дуже засмучена через втрату брата. Він для неї був найкращим другом. Дівчині важко повірити, що Преслі більше немає, і вона ще не до кінця усвідомила це.

"Це величезний удар для Кайї. Уся родина хвилюється за неї. Вони бояться, що вона не впорається з цим, але її оточують надійні люди. Поруч із нею близькі друзі, які допомагають їй впоратися з горем", — зазначив інсайдер.

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Зараз поряд з Кайєю батьки, хлопець Льюїс, а також чимало друзів, які відгукнулися й підтримали її. Дівчина поки призупинила кар’єру моделі та акторки, щоб відновитися і оговтатись від болісної втрати.

"У Кайї був дуже щільний графік, але вона відклала чимало робочих справ, щоб відновитись. Усі поставилися до цього з розумінням. Не знаю, коли вона повернеться до роботи", — наголосило джерело.

Кайя Гербер важко переживає смерть брата Преслі
Кайя Гербер з братом Преслі
Фото: Getty Images

Інсайдер розповів, що Кайя ніколи не вживала наркотиків і має бездоганну репутацію. Тому вона дуже засмучена тим, що близькі їй люди тягнуться до заборонених речовин. Через це у дівчини виникла депресія.

"Кайя почувається так, ніби не може втекти від цієї наркотичної теми. І це вганяє її в депресію. Вона ненавидить наркотики, сама до них не торкається, і їй дуже боляче, що вони забрали в неї Преслі. Вони з братом були найкращими друзями", — наголосило джерело.

Чому помер Преслі Гербер

27-річний Преслі Гербер помер 20 вересня 2026 року. За попередніми даними, смерть наступила у реабілітаційному центрі. Офіційну причину трагедії поки не встановили. Розслідування триває.

За даними інсайдерів, причиною смерті може бути передозування наркотиками. У Преслі були проблеми із залежністю.

Як виглядає Преслі Гербер та його родина
Преслі Гербер та його родина
Фото: Getty Images

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Крім того, наразі триває підготовка до похорону Преслі Гербера. Очікується, що родина проведе скромну та приватну службу в Південній Каліфорнії.