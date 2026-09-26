Розкрито подробиці похорону 27-річного сина Сінді Кроуфорд (фото)

Триває підготовка до похорону манекенника Преслі Гербера, якого не стало у віці 27 років, а зіркова родина продовжує оплакувати тяжку втрату.

Преслі Гербер, син Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера, був кремований лише через кілька днів після своєї трагічної смерті у віці 27 років. Свідоцтво про смерть підтверджує, що манекенника кремували в похоронному бюро Rose Family Funeral Home після завершення розтину, а його прах зберігатиметься в будинку батьків у Малібу. Про це пише Hello Magazine.

Деталі похорону Преслі Гербера

Також триває підготовка до похоронної церемонії. Очікується, що родина проведе скромну та приватну службу в Південній Каліфорнії. Для проведення церемонії розглядають меморіальний парк Forest Lawn або Пресвітеріанську церкву Малібу. Захід має відбутися протягом найближчого тижня. Родина Герберів поки що публічно не підтвердила подробиці похорону.

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Преслі, старша дитина 60-річної Сінді та 64-річного Ренді, помер у неділю, 20 вересня, у реабілітаційному центрі в Санта-Моніці. У нього залишилися батьки та молодша сестра — 25-річна модель і акторка Кая Гербер.

Преслі Гербер Фото: Instagram @presleygerber

Причина смерті Преслі

Хоча розтин тіла Преслі вже проведено, офіційну причину та обставини смерті ще не визначено.

21 вересня Управління судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес підтвердило, що визначення обох цих показників було "відкладено", що означає необхідність проведення додаткових аналізів або досліджень перед ухваленням остаточного рішення.

Преслі Гербер із сестрою Фото: presleygerber

Розгляд таких справ може тривати кілька місяців. Раніше поліція Санта-Моніки повідомляла, що детективи розслідують смерть Преслі як імовірне передозування і що ознак насильницької смерті не виявлено. Представники влади наголосили, що офіційну причину та обставини смерті має встановити судово-медичний експерт.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Шарлотта Д’Алессіо, колишня дівчина Преслі Гербера, висловилася з приводу раптової смерті манекенника у віці 27 років.

Преслі знайшли мертвим у номері елітного реабілітаційного закладу, куди він сам приїхав.

Як пройшли останні дні Преслі та чому він відчував смуток.