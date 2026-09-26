Известны подробности похорон 27-летнего сына Синди Кроуфорд (фото)
Продолжается подготовка к похоронам манекенщика Пресли Гербера, который ушел из жизни в возрасте 27 лет, а звездная семья скорбит о тяжелой утрате.
Пресли Гербер, сын Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, был кремирован всего через несколько дней после своей трагической смерти в возрасте 27 лет. Свидетельство о смерти подтверждает, что тело модели было кремировано в похоронном бюро Rose Family Funeral Home после завершения вскрытия, а его прах будет храниться в доме родителей в Малибу. Об этом пишет Hello Magazine.
Подробности похорон Пресли Гербера
Также продолжается подготовка к похоронной церемонии. Ожидается, что семья проведет скромную и закрытую службу в Южной Калифорнии. В качестве места проведения церемонии рассматриваются мемориальный парк Forest Lawn или Пресвитерианская церковь в Малибу. Мероприятие должно состояться в течение ближайшей недели. Семья Герберов пока публично не подтвердила подробности похорон.
Пресли, старший ребенок 60-летней Синди и 64-летнего Рэнди, скончался в воскресенье, 20 сентября, в реабилитационном центре в Санта-Монике. У него остались родители и младшая сестра — 25-летняя модель и актриса Кайя Гербер.
Причина смерти Пресли
Хотя вскрытие тела Пресли уже проведено, официальная причина и обстоятельства смерти пока не установлены.
21 сентября Управление судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес подтвердило, что определение обоих этих показателей было "отложено", что означает необходимость проведения дополнительных анализов или исследований перед принятием окончательного решения.
Рассмотрение таких дел может длиться несколько месяцев. Ранее полиция Санта-Моники сообщила, что детективы расследуют смерть Пресли как вероятную передозировку и что признаков насильственной смерти не обнаружено. Представители властей подчеркнули, что официальную причину и обстоятельства смерти должен установить судебно-медицинский эксперт.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Шарлотта Д’Алессио, бывшая девушка Пресли Гербера, высказалась по поводу внезапной смерти манекенщика в возрасте 27 лет.
- Пресли нашли мёртвым в номере элитного реабилитационного центра, куда он сам приехал.
Как прошли последние дни Пресли и почему он испытывал грусть.