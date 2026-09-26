Известны подробности похорон 27-летнего сына Синди Кроуфорд (фото)

Продолжается подготовка к похоронам манекенщика Пресли Гербера, который ушел из жизни в возрасте 27 лет, а звездная семья скорбит о тяжелой утрате.

Пресли Гербер, сын Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, был кремирован всего через несколько дней после своей трагической смерти в возрасте 27 лет. Свидетельство о смерти подтверждает, что тело модели было кремировано в похоронном бюро Rose Family Funeral Home после завершения вскрытия, а его прах будет храниться в доме родителей в Малибу. Об этом пишет Hello Magazine.

Подробности похорон Пресли Гербера

Также продолжается подготовка к похоронной церемонии. Ожидается, что семья проведет скромную и закрытую службу в Южной Калифорнии. В качестве места проведения церемонии рассматриваются мемориальный парк Forest Lawn или Пресвитерианская церковь в Малибу. Мероприятие должно состояться в течение ближайшей недели. Семья Герберов пока публично не подтвердила подробности похорон.

Видео дня

Пресли, старший ребенок 60-летней Синди и 64-летнего Рэнди, скончался в воскресенье, 20 сентября, в реабилитационном центре в Санта-Монике. У него остались родители и младшая сестра — 25-летняя модель и актриса Кайя Гербер.

Пресли Гербер Фото: Instagram @presleygerber

Причина смерти Пресли

Хотя вскрытие тела Пресли уже проведено, официальная причина и обстоятельства смерти пока не установлены.

21 сентября Управление судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес подтвердило, что определение обоих этих показателей было "отложено", что означает необходимость проведения дополнительных анализов или исследований перед принятием окончательного решения.

Пресли Гербер с сестрой Фото: presleygerber

Рассмотрение таких дел может длиться несколько месяцев. Ранее полиция Санта-Моники сообщила, что детективы расследуют смерть Пресли как вероятную передозировку и что признаков насильственной смерти не обнаружено. Представители властей подчеркнули, что официальную причину и обстоятельства смерти должен установить судебно-медицинский эксперт.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Шарлотта Д’Алессио, бывшая девушка Пресли Гербера, высказалась по поводу внезапной смерти манекенщика в возрасте 27 лет.

Пресли нашли мёртвым в номере элитного реабилитационного центра, куда он сам приехал.

Как прошли последние дни Пресли и почему он испытывал грусть.