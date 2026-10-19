Синди Кроуфорд прервала молчание о трагической смерти сына: "Мы очень гордимся"

Супермодель Синди Кроуфорд впервые за почти месяц решилась публично высказаться о смерти своего 27-летнего сына Пресли Гербера. Звезда сделала заявление от имени всей семьи и поделилась трогательной фотографией сына.

Синди Кроуфорд откровенно призналась, что переживают она, её муж и дочь. Несмотря на огромную утрату и невосполнимое горе, супермодель пояснила, что у неё осталось много тёплых воспоминаний о сыне. Соответствующее заявление она сделала 18 октября на своей странице в Facebook.

"Мы безмерно опечалены потерей нашего любимого сына и брата. Мы чувствуем себя по-настоящему счастливыми, что Пресли был в нашей жизни на протяжении 27 лет", — написала Синди.

Она пояснила, что, несмотря на короткую жизнь, Пресли успел хорошо проявить себя в этом мире, оставив после себя много тепла. Этим родители очень гордятся.

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"Он — милая, прекрасная душа, которая любила и которую любят, сейчас и навсегда. Мы очень гордимся тем, как он проявил себя в этом мире — с добротой и чувствительностью", — подчеркнула модель.

Синди также поделилась редкой фотографией Пресли. На снимке её сын изображён с ангельскими крыльями, что пользователи назвали очень символичным.

Синди Кроуфорд показала редкое фото своего покойного сына Фото: Instagram/Cindy Crawford

Супермодель также решила выразить благодарность тем, кто всегда поддерживал её и её семью.

"Мы благодарны за огромную любовь и поддержку со стороны многих людей, которые знают и любят нашу семью, а также со стороны незнакомых людей, которые разделяют нашу боль", — написала Синди.

В конце звезда обратилась к покойному сыну. Супермодель трогательно попрощалась с Пресли, пообещав ему, что они ещё встретятся в другой жизни.

"До новой встречи, наш милый мальчик. Мы всегда будем тебя любить, мама, папа и Кая", — написала Синди Кроуфорд.

Стоит отметить, что о внезапной смерти 27-летнего Пресли Гербера 21 сентября сообщило издание Daily Star со ссылкой на офис медицинского эксперта округа Лос-Анджелес. Ранее единственный сын Синди Кроуфорд испытывал проблемы с психическим здоровьем, а также с употреблением наркотиков и психоактивных веществ, о чём он публично говорил.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, портал Yahoo сообщал, что Синди Кроуфорд собирается уехать из Голливуда из-за смерти сына.