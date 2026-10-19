"Любовь всей жизни": дочь Синди Кроуфорд впервые заговорила о смерти брата

Дочь Синди Кроуфорд — модель Кайя Гербер — впервые высказалась о смерти своего брата Пресли. Он скончался в реабилитационном центре в возрасте 27 лет.

Кайя поделилась старыми фотографиями с братом и откровенно призналась, что очень тяжело переживает смерть Пресли, который был для неё лучшим другом. Об этом Кайя сообщила на своей странице в Instagram (kaiagerber).

Кайя Гербер отреагировала на смерть брата

По словам Кайи, пока она не может полностью описать ту боль, которую испытывает из-за смерти Пресли. Девушка очень любила своего брата.

"Я не нахожу слов, и, возможно, единственное утешение в том, что они нам с самого начала не были нужны. Я буквально стою на коленях, ты знаешь, как сильно я любила быть твоей сестрой. Я пришла в этот мир, уже вцепившись в тебя мертвой хваткой. Я любила тебя сильнее, чем понимала, что с этой любовью делать. Теперь, когда её больше некуда направить, я уверена, что она поглотит меня целиком. Ты был моим главным учителем, а теперь я осталась гадать, чему вообще можно научиться в твоё отсутствие", — написала дочь Кроуфорд.

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Кайя отметила, что сейчас она учится жить дальше без Пресли, и ей это даётся с трудом. Для Гербер брат был лучшим другом, защитником и настоящей любовью всей жизни.

"Я учусь любить тебя, когда не могу тебя видеть. Учусь рассказывать тебе что-то, не хватаясь за телефон, чтобы позвонить. Учусь быть твоей сестрой в мире, в котором я больше не могу прикоснуться к тебе. Ты пропустил нашу встречу. Я прощаю тебя. Пока что оставь для меня место. Мой любимый брат, я обожаю тебя. Мой лучший друг, мой великий защитник, человек, над шутками которого я смеялась сильнее всего, и единственная настоящая любовь всей моей жизни. Я люблю тебя всей душой, до Луны и обратно, навсегда, старший брат", — добавила девушка.

Кайя и Пресли в детстве Фото: Instagram Кайя и Пресли в детстве Фото: Instagram

Что известно о смерти Пресли Гербера

Сын Синди Кроуфорд скончался 21 сентября этого года. Предполагаемая причина — передозировка запрещенных веществ. Пресли долгое время боролся с наркотической зависимостью.

По предварительным данным, реабилитационный центр, в котором скончался Гербер, работал без лицензии, а его владелец имел судимость. В лечебном центре Пресли назначали кетамин, несмотря на его наркотическую зависимость. В настоящее время Синди Кроуфорд планирует подать в суд на это заведение.

Синди Кроуфорд с мужем и детьми Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Синди Кроуфорд и её муж Рэнди Гербер переживают за Кайю, чтобы она не столкнулась с теми же проблемами, что и Пресли. Девушка сейчас тяжело переживает утрату брата, которого часто называла своим "лучшим другом".

Кстати, супермодель впервые за почти месяц решилась публично заговорить о смерти своего 27-летнего сына Пресли. Звезда сделала заявление от имени всей семьи и поделилась трогательной фотографией сына.

Кроме того, Синди Кроуфорд и её муж Рэнди Гербер тяжело переживают смерть своего единственного сына Пресли. Из-за этого супруги задумались о том, чтобы навсегда уехать из Голливуда.