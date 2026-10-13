У віці 46 років померла учасниця відомого шоу (фото)

Померла учасниця популярного шоу "Big Brother" ("Великий брат") Ембер Сіявус. Їй було 46 років.

Як повідомило видання TMZ, причина та обставини смерті учасниці восьмого сезону наразі невідомі.

Померла Ембер Сіявус

Сіявус брала участь у цьому шоу телеканалу CBS у 2007 році.

Тоді вона отримала прізвисько "Whamber" (похідне від англійського слова *wham* — "плакса" або "скиглійка") через те, що часто плакала під час перебування в будинку.

Мешканка Лас-Вегаса зрештою посіла сьоме місце в проєкті.

Вона була єдиною учасницею, яка дійшла до етапу журі, жодного разу не здобувши титул "Голови дому" чи права на "Вето".

Ембер Сіявус Фото: Facebook

Переможцем став Дік Донато, а друге місце посіла його донька Даніель Донато.

Згідно з інформацією на сторінці Сіявус у Facebook, наступного року після участі в реаліті-шоу вона почала працювати офіціанткою в готелі-казино MGM Grand у Лас-Вегасі.

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Втратила дитину

У 2018 році жінка знову опинилася в центрі уваги ЗМІ через трагічну загибель своєї 18-річної доньки Лексі Томкавадж. Дівчина-підліток, імовірно, наклала на себе руки.

Невідомо, чи залишилися в Сіявус інші діти або кохана людина.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Шарлотта Д’Алессіо, колишня дівчина Преслі Гербера, висловилася з приводу раптової смерті манекенника у віці 27 років.

Преслі знайшли мертвим у номері елітного реабілітаційного закладу, куди він сам приїхав.

Підтверджено причину смерті Фіони, доньки актора Чада Лоу. 13-річна дівчинка наклала на себе руки.