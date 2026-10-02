Померла 13-річна дочка відомого актора: названо причину (фото)

Підтверджено причину смерті Фіони, доньки актора Чада Лоу. 13-річна дівчинка наклала на себе руки.

Згідно зі звітом судово-медичного експерта, отриманим виданням Page Six, Фіона покінчила життя самогубством у лікарні наприкінці вересня 2026 року.

Померла дочка Чада Лоу

Родина Лоу повідомила про трагедію в заяві від 29 вересня: "Ми глибоко шоковані втратою нашої улюбленої Фіони. Вона була люблячою дівчинкою — розумною, творчою та захопленою танцями. Вона була світлом нашого життя. Її смерть стала нищівним ударом для всієї нашої сім’ї; ми просимо про молитви та повагу до нашого приватного життя в цей час".

На завершення заяви родина актора поділилася контактами гарячої лінії допомоги в кризових ситуаціях та запобігання самогубствам.

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Чад Лоу з родиною Фото: Instagram

Фіона була другою дитиною актора серіалу "Милі ошуканки" Чада Лоу та його дружини Кім Пейнтер. У подружжя також є доньки Мейбел (17 років) і Ніксі (10 років).

Інформацію про смерть Фіони було надіслано електронною поштою батькам учнів школи, де вона навчалася, а директор закладу запропонував психологічну допомогу всім учням і співробітникам, які можуть її потребувати.

Дочка Чада Лоу Фото: Instagram

Фіона була "дуже популярною серед однолітків ученицею", — повідомило джерело виданню Page Six після її смерті, додавши, що вона мала "багато друзів".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дідусь Фіони зробив заяву після смерті дівчинки.

Сина Сінді Кроуфорд знайшли мертвим у номері елітного реабілітаційного закладу.

Бойфренд Гайден Панеттьєрі зробив заяву через місяць після смерті акторки.