Бойфренд Панеттьєрі зробив заяву через місяць після смерті акторки (фото)

Браян Гікерсон дав відповідь, коли його запитали про смерть акторки Гайден Панеттьєрі, яка пішла з життя місяць тому.

Колишній хлопець покійної зірки (з яким у неї були нестабільні стосунки) перебував на автозаправці в Грінвіллі, штат Південна Кароліна, коли фотограф запитав його, як він почувається після смерті 36-річної Гайден наприкінці літа 2026 року. Про це пише E! News.

Бойфренд Гайден Панеттьєрі зробив заяву

Гікерсон — одягнений у жовту футболку та сіру бейсболку, надіту козирком назад, — відповів: "Як, на твою думку, я почуваюся?"

Потім фотограф висловив співчуття, на що той відповів: "Дякую. Це все, що я можу сказати, чувак".

У нього було помітне пошкодження біля лівого ока — ймовірно, внаслідок бійки з іншими відвідувачами бару в Грінвіллі, що сталася напередодні. Хоча поліція одягла на Гікерсона кайданки, зрештою його відпустили на місці події й не висунули жодних звинувачень.

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Гайден Панеттьєрі та Браян Гікерсон Фото: Backgrid

І Браян, і його брат Зак були присутні, коли Панеттьєрі померла від ймовірного передозування 16 серпня в орендованому житлі у Грінвіллі. Згідно зі звітом поліції, у якому значну частину інформації було приховано, офіцер Метью Браян, який прибув на виклик, зазначив, що Зак був "дуже емоційним", поки фахівці екстреної медичної допомоги "надавали допомогу Панеттьєрі".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Названо ймовірну причину смерті американської акторки Гайден Панеттьєрі. Інсайдери припускають, що вранці акторка прийняла пігулку оксикодону, яка, судячи з усього, містила в собі фентаніл.

Браяна Гікерсона закували в кайданки після сутички в ресторані.

Крім того, голлівудська зірка перед смертю планувала відвідати доньку Каю в Україні.