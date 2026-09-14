Бойфренда покійної Гайден Панеттьєрі затримала поліція (фото)

Браяна Гікерсона — хлопця покійної акторки Гейден Панеттьєрі, з якою вони то розходилися, то мирилися, — закували в кайданки після сутички в ресторані в Південній Кароліні.

Інцидент стався в закладі Wild Wing Cafe у Грінвіллі ввечері в суботу, 12 вересня. Про це пише TMZ, додавши, що, за словами поліції, 37-річного Браяна не заарештовували, і згодом його відпустили.

Бойфренда Панеттьєрі затримала поліція

Джерело розповіло, що Браян і його брат Зак Гікерсон кілька годин вживали алкоголь у ресторані, коли в першого нібито виникла суперечка з кимось біля барної стійки.

Після цього Гікерсон відкинув назад барний стілець.

На відео інциденту, отриманому виданням, видно, як хтось, хто стояв позаду Браяна, виносить його із закладу, тоді як бармен кричить: "Відпустіть його!"

Поліцію викликали до ресторану після повідомлення про "напад".

Видео дня

На іншому відео, що поширюється в соціальних мережах, видно Браяна в кайданках, який сидить на бордюрі біля ресторану. Чути, як він звинувачує поліцію в розголошенні інформації про смерть Панеттьєрі, яка померла 16 серпня у віці 36 років.

"GPD злили інформацію, коли померла моя дівчина", — кричав Браян до офіцерів, які стояли поруч.

Браян Гікерсон Фото: tmz

Померла Гайден Панеттьєрі

Батько акторки, Скіп Панеттьєрі, першим повідомив новину про її смерть.

16 серпня парамедики відреагували на виклик 911 про "неідентифіковану жінку", у якої стався серцевий напад в орендованому на Airbnb житлі в житловому комплексі Judson Mill Lofts у Грінвіллі, Південна Кароліна.

Гайден Панеттьєрі Фото: Instagram @haydenpanettiere

Дзвінок диспетчера 911 показав, що повідомили про "передозування" та що "проводиться серцево-легенева реанімація".

Медики намагалися реанімувати Панеттьєрі за допомогою апаратів серцевої реанімації та компресій грудної клітки, але о 14:32 було констатовано смерть. Їй було 36 років.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Сусідка Гайден Панеттьєрі двічі бачила, як пожежники виносили акторку з її квартири в Лос-Анджелесі на каталці, поки вона була у стосунках з Браяном Гікерсоном.

Голлівудська зірка перед смертю планувала відвідати доньку Каю в Україні.

Крім того, три роки тому не стало брата акторки, якому було 28 років.