Сусідка покійної екснареченої Кличка викрила її сварки з бойфрендом (фото)

Сусідка Гайден Панеттьєрі двічі бачила, як пожежники виносили акторку з її квартири в Лос-Анджелесі на каталці, поки вона була у стосунках з Браяном Гікерсоном.

Міа Терразас, яка досі живе в тому ж комплексі в Західному Голлівуді, розповіла Page Six про інциденти, що сталися 29 липня 2023 року та 16 січня 2024 року.

Гайден Панеттьєрі сварилася з хлопцем

Терразас стверджувала, що вона помітила "яскраво-червоні плями" та "синці" на Панеттьєрі, чиї багаторічні стосунки з Гікерсоном були затьмарені численними звинуваченнями у домашньому насильстві, кількома арештами та навіть кримінальними справами.

"Здавалося, що її побили. Мені не було очевидно, що це могло бути щось інше", — сказала Терразас, додавши, що Панеттьєрі нібито часто виглядала "побитою".

Донька Терразас, Вілена Конеру, яка на той час жила з матір'ю, розповіла, що спостерігала те саме.

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Під час інциденту 2023 року, за словами Терразас, вона запитала Панеттьєрі, коли та була на каталці, чи все з нею гаразд. Колишня наречена Володимира Кличка нібито відповіла: "Так".

Конеру розповіла, що вона також була присутня під час інциденту 2024 року.

Гайден Панеттьєрі з бойфрендом Фото: Instagram

Окрім інцидентів на каталках, Терразас стверджувала, що часто чула "приглушені суперечки" з квартири Панеттьєрі, додавши: "Ви можете зрозуміти, що хтось сперечається, лише за тоном. Це було дуже вороже".

Вона також стверджувала, що одного разу чула, як Гайден "кричала" на Гікерсона в ліфті: "Просто залиш мене в спокої! Просто зупинися!"

Справа проти бойфренда Панеттьєрі

Чоловіка раніше звинувачували в домашньому насильстві щодо Панеттьєрі. 2021 року Гікерсон визнав провину за двома пунктами звинувачення у заподіянні тілесних ушкоджень своїй партнерці.

Бойфренда акторки засудили до 45 днів ув’язнення, чотирьох років випробувального терміну, курсів з домашнього насильства та відшкодування збитків, тоді як Панеттьєрі видали п’ятирічний захисний ордер, термін дії якого закінчився у квітні цього року.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Після раптової смерті Гайден Панеттьєрі виникло багато запитань, зокрема, що станеться з її майном.

Голлівудська зірка перед смертю планувала відвідати доньку Каю в Україні.

Крім того, три роки тому не стало брата акторки, якому було 28 років.