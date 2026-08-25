Соседка покойной экс-невесты Кличко разоблачила ее ссоры с бойфрендом (фото)
Соседка Хайден Панеттьери дважды видела, как пожарные выносили актрису из ее квартиры в Лос-Анджелесе на каталке, пока она была в отношениях с Брайаном Хикерсоном.
Миа Терразас, которая до сих пор живет в том же комплексе в Западном Голливуде, рассказала Page Six об инцидентах, произошедших 29 июля 2023 года и 16 января 2024 года.
Хайден Панеттьери ссорилась с парнем
Терразас утверждала, что она заметила "ярко-красные пятна" и "синяки" на Панеттьери, чьи многолетние отношения с Хикерсоном были омрачены многочисленными обвинениями в домашнем насилии, несколькими арестами и даже уголовными делами.
"Казалось, что ее избили. Мне не было очевидно, что это могло быть что-то другое", — сказала Терразас, добавив, что Панеттьери якобы часто выглядела "побитой".
Дочь Терразас, Вилена Коннеру, которая в то время жила с матерью, рассказала, что наблюдала то же самое.
Во время инцидента 2023 года, по словам Терразас, она спросила Панеттьери, когда та была на каталке, все ли хорошо. Бывшая невеста Владимира Кличко якобы ответила: "Да".
Коннеру рассказала, что она также присутствовала во время инцидента 2024 года.
Помимо инцидентов на каталках Терразас утверждала, что часто слышала "приглушенные споры" из квартиры Панеттьери, добавив: "Вы можете понять, что кто-то спорит, только по тону. Это было очень враждебно".
Она также утверждала, что однажды слышала, как Хайден "кричала" на Хикерсона в лифте: "Просто оставь меня в покое! Просто остановись!"
Дело против бойфренда Панеттьери
Мужчину ранее обвиняли в домашнем насилии в отношении Панеттьери. В 2021 году Хикерсон признал вину по двум пунктам обвинения в причинении телесных повреждений своей партнерше.
Бойфренда актрисы приговорили к 45 дням заключения, четырем годам испытательного срока, курсам по домашнему насилию и возмещению ущерба, тогда как Панеттьери выдали пятилетний защитный ордер, срок действия которого истек в апреле этого года.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- После внезапной смерти Хайден Панеттьери возникло много вопросов, в частности, что произойдет с ее имуществом.
- Голливудская звезда перед смертью планировала посетить дочь Кая в Украине.
Кроме того, три года назад не стало брата актрисы, которому было 28 лет.