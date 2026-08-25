Соседка покойной экс-невесты Кличко разоблачила ее ссоры с бойфрендом (фото)

Соседка Хайден Панеттьери дважды видела, как пожарные выносили актрису из ее квартиры в Лос-Анджелесе на каталке, пока она была в отношениях с Брайаном Хикерсоном.

Миа Терразас, которая до сих пор живет в том же комплексе в Западном Голливуде, рассказала Page Six об инцидентах, произошедших 29 июля 2023 года и 16 января 2024 года.

Хайден Панеттьери ссорилась с парнем

Терразас утверждала, что она заметила "ярко-красные пятна" и "синяки" на Панеттьери, чьи многолетние отношения с Хикерсоном были омрачены многочисленными обвинениями в домашнем насилии, несколькими арестами и даже уголовными делами.

"Казалось, что ее избили. Мне не было очевидно, что это могло быть что-то другое", — сказала Терразас, добавив, что Панеттьери якобы часто выглядела "побитой".

Дочь Терразас, Вилена Коннеру, которая в то время жила с матерью, рассказала, что наблюдала то же самое.

Відео дня

Во время инцидента 2023 года, по словам Терразас, она спросила Панеттьери, когда та была на каталке, все ли хорошо. Бывшая невеста Владимира Кличко якобы ответила: "Да".

Коннеру рассказала, что она также присутствовала во время инцидента 2024 года.

Гайден Панеттьери с бойфрендом Фото: Instagram

Помимо инцидентов на каталках Терразас утверждала, что часто слышала "приглушенные споры" из квартиры Панеттьери, добавив: "Вы можете понять, что кто-то спорит, только по тону. Это было очень враждебно".

Она также утверждала, что однажды слышала, как Хайден "кричала" на Хикерсона в лифте: "Просто оставь меня в покое! Просто остановись!"

Дело против бойфренда Панеттьери

Мужчину ранее обвиняли в домашнем насилии в отношении Панеттьери. В 2021 году Хикерсон признал вину по двум пунктам обвинения в причинении телесных повреждений своей партнерше.

Бойфренда актрисы приговорили к 45 дням заключения, четырем годам испытательного срока, курсам по домашнему насилию и возмещению ущерба, тогда как Панеттьери выдали пятилетний защитный ордер, срок действия которого истек в апреле этого года.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

После внезапной смерти Хайден Панеттьери возникло много вопросов, в частности, что произойдет с ее имуществом.

Голливудская звезда перед смертью планировала посетить дочь Кая в Украине.

Кроме того, три года назад не стало брата актрисы, которому было 28 лет.