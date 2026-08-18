Бывшая невеста Кличко мечтала приехать в Украину перед смертью (фото)

Американская актриса Хайден Панеттьери планировала навестить свою дочь Каю в Украине перед своей смертью в возрасте 36 лет.

Бывшая невеста Владимира Кличко скончалась 16 августа. О её планах приехать в Украину пишет Page Six.

Хайден Панеттьери планировала поездку в Украину

"Я видел её в последний раз несколько месяцев назад", — рассказал стилист и друг Хайден.

Актриса рассказывала о том, как хочет в отпуск и что хочет поехать и увидеть своего ребенка.

"Дочь всегда была для неё абсолютным приоритетом. Она очень её любила", — говорит друг покойной звезды.

Хайден "любила проводить время" с 11-летней Каей и всегда показывала фотографии подростка и рассказывала истории о ней.

"Её дочь была настоящим светом её жизни. Она сияла, когда говорила о ней. Всё, что она делала, вращалось вокруг неё", — добавил стилист.

Відео дня

Хайден Панеттьери с дочерью Фото: соцсети

Дочь Кличко и Гайден

Кая живёт в Украине со своим отцом Владимиром Кличко с 2018 года, когда Хайден отказалась от опекунства из-за борьбы с послеродовой депрессией и зависимостью.

Панеттьери поддерживала дружеские отношения с Кличко, с которым встречалась с 2009 по 2018 год.

Хайден Панеттьери с дочерью Фото: соцсети

Отец Хайден, Скип Панеттьери, подтвердил её смерть, написав: "Она была невероятным светом и силой природы, которая дарила безмерную любовь и радость всем, кто её знал, — и миллионам людей, которые видели её на экране. Мы просим уважать наше право на конфиденциальность, поскольку нашей семье нужно время, чтобы пережить эту невероятную утрату".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Официальная причина смерти Хайден Панеттьери пока не установлена, однако западные таблоиды сообщают, что в материалах фигурирует версия о возможном передозировании.

Стали известны первые подробности смерти бывшей невесты Кличко.

Кроме того, три года назад умер брат актрисы, которому было 28 лет.