Колишня наречена Кличка мріяла приїхати в Україну перед смертю (фото)

Американська акторка Гайден Панеттьєрі планувала відвідати свою доньку Каю в Україні перед своєю смертю у віці 36 років.

Колишньої нареченої Володимира Кличка не стало 16 серпня. Про її плани приїхати в Україну пише Page Six.

Гайден Панеттьєрі планувала поїздку в Україну

"Я бачив її востаннє кілька місяців тому", — розповів стиліст і друг Гайден.

Акторка говорила про те, як хоче у відпустку і що хоче поїхати і побачити свою дитину.

"Донька завжди була її абсолютним пріоритетом. Вона дуже її любила", — каже друг покійної зірки.

Гайден "любила проводити час" з 11-річною Каєю і завжди показувала фотографії підлітка та розповідала історії про неї.

"Її донька була абсолютним світлом її життя. Вона сяяла, коли говорила про неї. Все, що вона робила, оберталося навколо неї", — додав стиліст.

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Гайден Панеттьєрі з дочкою Фото: соцмережі

Дочка Кличка та Гайден

Кая живе в Україні зі своїм батьком Володимиром Кличком з 2018 року, коли Гайден відмовилася від опіки через боротьбу з післяпологовою депресією та залежністю.

Панеттьєрі підтримувала дружні стосунки з Кличком, з яким зустрічалася з 2009 по 2018 рік.

Гайден Панеттьєрі з дочкою Фото: соцмережі

Батько Гайден, Скіп Панеттьєрі, підтвердив її смерть, написавши: "Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка принесла незмірну любов і радість усім, хто її знав, — і мільйонам людей, які дивилися її на екрані. Ми просимо про конфіденційність, оскільки наша родина потребує часу, щоб пережити цю неймовірну втрату".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Офіційна причина смерті Гайден Панеттьєрі наразі не встановлена, проте західні таблоїди повідомляють, що версія про можливе передозування фігурує в матеріалах.

Розкрито перші деталі смерті колишньої нареченої Кличка.

Крім того, три роки тому не стало брата акторки, якому було 28 років.