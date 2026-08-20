Кому достанется имущество бывшей невесты Кличко после ее смерти (фото)

После внезапной смерти американской актрисы Хайден Панеттьери возникло много вопросов, в частности, что станет с её имуществом.

Бывшая невеста Владимира Кличко умерла 16 августа в возрасте 36 лет. Издание People пишет о том, как будет распределяться наследство голливудской звезды.

Что станет с наследством Хайден Панеттьери

Панетьери, снимавшаяся в таких популярных проектах, как "Герои", "Нэшвилл" и франшиза "Крик", была незамужней, и у неё осталась 11-летняя дочь Кая, которую она родила от украинского боксёра Владимира Кличко. Девочка живёт в Европе с отцом, который официально получил опеку после отказа матери.

Публично неизвестно, было ли у Панеттьери завещание или траст, поэтому возникает вопрос о том, кто может унаследовать её активы, а также роялти, которые её проекты могут продолжать приносить.

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По словам калифорнийских адвокатов Марка М. Стерна, Джордана Мэтьюза и Джонатана Форстера, существует несколько способов распоряжения её имуществом.

Хайден Панеттьери с дочерью Фото: соцсети

Завещание или траст

Составленное завещание распределяет имущество в соответствии с волей покойной.

А если завещания не было, всё будет решено в соответствии с калифорнийским наследственным законодательством, и её дочь получит всё.

В случае создания траста отец Каи не будет автоматически выполнять обязанности опекуна.

"Её траст может назначить кого-то другого опекуном", — говорит Форстер.

В таком случае средства могут быть выплачены дочери актрисы по достижении определённого возраста, например, после достижения совершеннолетия.

Меттьюз отмечает, что в ходе судебного разбирательства по делу о наследстве также могут быть обнародованы данные об активах и долгах, тогда как траст может сохранить их конфиденциальность.

Напомним, Фокус ранее сообщал, что:

Бывшая жена Виталия Кличко, Наталья Егорова, отреагировала на смерть Хайден Панеттьери.

Актриса перед смертью планировала навестить дочь Каю в Украине.

Кроме того, три года назад ушел из жизни брат Хайден, которому было 28 лет.