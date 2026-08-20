Кому після смерті колишньої нареченої Кличка дістанеться її майно (фото)

Після раптової смерті американської акторки Гайден Панеттьєрі виникло багато запитань, зокрема, що станеться з її майном.

Колишньої нареченої Володимира Кличка не стало 16 серпня у віці 36 років. People пише про те, як має ділитися спадок голлівудської зірки.

Що станеться зі спадком Гайден Панеттьєрі

Панетьєрі, яка знімалася в таких популярних проєктах, як "Герої", "Нешвілл" та франшиза "Крик", була незаміжньою, і в неї залишилася 11-річна донька Кая, яку вона народила від українського боксера Володимира Кличка. Дівчинка живе в Європі з батьком, який офіційно має опіку після відмови матері.

Публічно невідомо, чи мала Панеттьєрі заповіт або траст, тому викликає питання про те, хто може успадкувати її активи, а також роялті, які її проєкти можуть продовжувати збирати.

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За словами каліфорнійських адвокатів Марка М. Стерна, Джордана Метьюза та Джонатана Форстера, існує кілька способів розпорядження її майном.

Гайден Панеттьєрі з дочкою Фото: соцмережі

Заповіт або траст

Складений заповіт розподіляє майно залежно від волі покійної.

А якщо заповіту не було, це буде зроблено відповідно до каліфорнійських законів про спадкування, і її дочка отримає все.

У випадку трасту батько Каї не буде автоматично виконувати обов'язки опікуна.

"Її траст може призначити когось іншого опікуном", — каже Форстер.

У такому випадку кошти можуть виплатити дочці акторки у визначений вік, наприклад, після досягнення повноліття.

Метьюз зазначає, що провадження у справі про спадщину також можуть оприлюднити активи та борги, тоді як траст може зберігати їх конфіденційність.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Колишня дружина Віталія Кличка, Наталія Єгорова, відреагувала на смерть Гайден Панеттьєрі.

Акторка перед смертю планувала відвідати доньку Каю в Україні.

Крім того, три роки тому не стало брата Гайден, якому було 28 років.