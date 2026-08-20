Кому після смерті колишньої нареченої Кличка дістанеться її майно (фото)
Після раптової смерті американської акторки Гайден Панеттьєрі виникло багато запитань, зокрема, що станеться з її майном.
Колишньої нареченої Володимира Кличка не стало 16 серпня у віці 36 років. People пише про те, як має ділитися спадок голлівудської зірки.
Що станеться зі спадком Гайден Панеттьєрі
Панетьєрі, яка знімалася в таких популярних проєктах, як "Герої", "Нешвілл" та франшиза "Крик", була незаміжньою, і в неї залишилася 11-річна донька Кая, яку вона народила від українського боксера Володимира Кличка. Дівчинка живе в Європі з батьком, який офіційно має опіку після відмови матері.
Публічно невідомо, чи мала Панеттьєрі заповіт або траст, тому викликає питання про те, хто може успадкувати її активи, а також роялті, які її проєкти можуть продовжувати збирати.
За словами каліфорнійських адвокатів Марка М. Стерна, Джордана Метьюза та Джонатана Форстера, існує кілька способів розпорядження її майном.
Заповіт або траст
Складений заповіт розподіляє майно залежно від волі покійної.
А якщо заповіту не було, це буде зроблено відповідно до каліфорнійських законів про спадкування, і її дочка отримає все.
У випадку трасту батько Каї не буде автоматично виконувати обов'язки опікуна.
"Її траст може призначити когось іншого опікуном", — каже Форстер.
У такому випадку кошти можуть виплатити дочці акторки у визначений вік, наприклад, після досягнення повноліття.
Метьюз зазначає, що провадження у справі про спадщину також можуть оприлюднити активи та борги, тоді як траст може зберігати їх конфіденційність.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Колишня дружина Віталія Кличка, Наталія Єгорова, відреагувала на смерть Гайден Панеттьєрі.
- Акторка перед смертю планувала відвідати доньку Каю в Україні.
Крім того, три роки тому не стало брата Гайден, якому було 28 років.