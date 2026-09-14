Полиция задержала бойфренда покойной Хайден Панеттьери (фото)

Брайана Хикерсона — парня покойной актрисы Хейден Панеттьери, с которой они то расставались, то мирились, — задержали после стычки в ресторане в Южной Каролине.

Инцидент произошёл в заведении Wild Wing Cafe в Гринвилле вечером в субботу, 12 сентября. Об этом сообщает TMZ, добавив, что, по словам полиции, 37-летнего Брайана не арестовывали, и впоследствии его отпустили.

Полиция задержала бойфренда Панеттьери

Источник рассказал, что Брайан и его брат Зак Хикерсон несколько часов употребляли алкоголь в ресторане, когда у первого якобы возник спор с кем-то у барной стойки.

После этого Хикерсон откинул барный стул назад.

На видео инцидента, полученном изданием, видно, как кто-то, стоявший позади Брайана, выносит его из заведения, в то время как бармен кричит: "Отпустите его!"

Полицию вызвали в ресторан после поступления сообщения о "нападении".

Видео дня

На другом видео, которое распространяется в социальных сетях, видно Брайана в наручниках, сидящего на бордюре возле ресторана. Слышно, как он обвиняет полицию в разглашении информации о смерти Панеттьери, скончавшейся 16 августа в возрасте 36 лет.

"GPD слили информацию о том, когда умерла моя девушка", — кричал Брайан стоявшим рядом офицерам.

Брайан Хикерсон Фото: tmz

Умерла Хайден Панеттьери

Отец актрисы, Скип Панеттьери, первым сообщил о её смерти.

16 августа парамедики откликнулись на вызов 911 о "неидентифицированной женщине", у которой случился сердечный приступ в арендованном через Airbnb жилье в жилом комплексе Judson Mill Lofts в Гринвилле, Южная Каролина.

Хайден Панеттьери Фото: Instagram @haydenpanettiere

Из звонка диспетчеру службы 911 стало известно, что поступило сообщение о "передозировке" и что "проводится сердечно-легочная реанимация".

Медики пытались реанимировать Панеттьери с помощью аппаратов сердечной реанимации и непрямого массажа сердца, но в 14:32 была констатирована смерть. Ей было 36 лет.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Соседка Хайден Панеттьери дважды видела, как пожарные выносили актрису из её квартиры в Лос-Анджелесе на каталке, когда она встречалась с Брайаном Хикерсоном.

Голливудская звезда перед смертью планировала навестить дочь Каю в Украине.

Кроме того, три года назад скончался брат актрисы, которому было 28 лет.