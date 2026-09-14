Полиция задержала бойфренда покойной Хайден Панеттьери (фото)
Брайана Хикерсона — парня покойной актрисы Хейден Панеттьери, с которой они то расставались, то мирились, — задержали после стычки в ресторане в Южной Каролине.
Инцидент произошёл в заведении Wild Wing Cafe в Гринвилле вечером в субботу, 12 сентября. Об этом сообщает TMZ, добавив, что, по словам полиции, 37-летнего Брайана не арестовывали, и впоследствии его отпустили.
Полиция задержала бойфренда Панеттьери
Источник рассказал, что Брайан и его брат Зак Хикерсон несколько часов употребляли алкоголь в ресторане, когда у первого якобы возник спор с кем-то у барной стойки.
После этого Хикерсон откинул барный стул назад.
На видео инцидента, полученном изданием, видно, как кто-то, стоявший позади Брайана, выносит его из заведения, в то время как бармен кричит: "Отпустите его!"
Полицию вызвали в ресторан после поступления сообщения о "нападении".
На другом видео, которое распространяется в социальных сетях, видно Брайана в наручниках, сидящего на бордюре возле ресторана. Слышно, как он обвиняет полицию в разглашении информации о смерти Панеттьери, скончавшейся 16 августа в возрасте 36 лет.
"GPD слили информацию о том, когда умерла моя девушка", — кричал Брайан стоявшим рядом офицерам.
Умерла Хайден Панеттьери
Отец актрисы, Скип Панеттьери, первым сообщил о её смерти.
16 августа парамедики откликнулись на вызов 911 о "неидентифицированной женщине", у которой случился сердечный приступ в арендованном через Airbnb жилье в жилом комплексе Judson Mill Lofts в Гринвилле, Южная Каролина.
Из звонка диспетчеру службы 911 стало известно, что поступило сообщение о "передозировке" и что "проводится сердечно-легочная реанимация".
Медики пытались реанимировать Панеттьери с помощью аппаратов сердечной реанимации и непрямого массажа сердца, но в 14:32 была констатирована смерть. Ей было 36 лет.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Соседка Хайден Панеттьери дважды видела, как пожарные выносили актрису из её квартиры в Лос-Анджелесе на каталке, когда она встречалась с Брайаном Хикерсоном.
- Голливудская звезда перед смертью планировала навестить дочь Каю в Украине.
Кроме того, три года назад скончался брат актрисы, которому было 28 лет.