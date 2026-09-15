Названо ймовірну причину смерті колишньої нареченої Кличка (фото)

Названо ймовірну причину смерті американської акторки Гайден Панеттьєрі, яка раптово пішла з життя 16 серпня у віці 36 років.

Того дня колишня наречена Володимира Кличка могла прийняти пігулку оксикодону, у якій був фентаніл. Про це пише TMZ з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Ймовірна причина смерті Панеттьєрі

У Гайден, ймовірно, був "давній дилер" у Лос-Анджелесі, у якого акторка купувала рецептурні препарати. За день до смерті колишня Кличка начебто придбала у нього пігулки, після чого вирушила до Південної Кароліни.

Інсайдери припускають, що вранці Гайден прийняла пігулку оксикодону, яка, судячи з усього, містила в собі фентаніл.

Слідство триває, офіційно причину смерті поки не називають. Управління боротьби з наркотиками з’ясовує, чи дійсно дилер продав акторці пігулки та чи містили вони в собі фентаніл.

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Гайден Панеттьєрі Фото: Instagram

Померла Гайден Панеттьєрі

16 серпня парамедики відреагували на виклик 911 про "неідентифіковану жінку", у якої стався серцевий напад в орендованому на Airbnb житлі в житловому комплексі Judson Mill Lofts у Грінвіллі, Південна Кароліна.

Дзвінок диспетчера 911 показав, що повідомили про "передозування" та що "проводиться серцево-легенева реанімація".

Гайден Панеттьєрі та Володимир Кличко Фото: з відкритих джерел

Медики намагалися реанімувати Гайден за допомогою апаратів серцевої реанімації та компресій грудної клітки, але о 14:32 було констатовано смерть. Їй було лише 36 років.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Браяна Гікерсона — хлопця покійної акторки Гейден Панеттьєрі, з якою вони то розходилися, то мирилися, — закували в кайданки після сутички в ресторані.

Голлівудська зірка перед смертю планувала відвідати доньку Каю в Україні.

Крім того, три роки тому не стало брата акторки, якому було 28 років.