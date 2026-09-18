Бойфренд Панеттьери сделал заявление через месяц после смерти актрисы (фото)

Брайан Хикерсон ответил на вопрос о смерти актрисы Хайден Панеттьери, которая ушла из жизни месяц назад.

Бывший парень покойной звезды (с которым у неё были нестабильные отношения) находился на автозаправке в Гринвилле, штат Южная Каролина, когда фотограф спросил его, как он себя чувствует после смерти 36-летней Хайден в конце лета 2026 года. Об этом пишет E! News.

Бойфренд Хайден Панеттьери сделал заявление

Хикерсон — одетый в желтую футболку и серую бейсболку с козырьком, закинутым назад, — ответил: "Как, по-твоему, я себя чувствую?"

Затем фотограф выразил соболезнования, на что тот ответил: "Спасибо. Это всё, что я могу сказать, чувак".

У него было заметное повреждение возле левого глаза — вероятно, в результате драки с другими посетителями бара в Гринвилле, произошедшей накануне. Хотя полиция надела на Хикерсона наручники, в конце концов его отпустили на месте происшествия и не предъявили никаких обвинений.

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Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон Фото: Backgrid

И Брайан, и его брат Зак были рядом, когда Панеттьери скончалась от предполагаемой передозировки 16 августа в съемной квартире в Гринвилле. Согласно полицейскому отчёту, в котором значительная часть информации была засекречена, офицер Мэтью Брайан, прибывший по вызову, отметил, что Зак был "очень взволнован", пока специалисты скорой медицинской помощи "оказывали помощь Панеттьери".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Названа вероятная причина смерти американской актрисы Хайден Панеттьери. Инсайдеры предполагают, что утром актриса приняла таблетку оксикодона, которая, судя по всему, содержала фентанил.

Брайана Хикерсона заковали в наручники после стычки в ресторане.

Кроме того, голливудская звезда перед смертью планировала навестить свою дочь Каю в Украине.