Умерла 13-летняя дочь известного актера: названа причина (фото)

Подтверждена причина смерти Фионы, дочери актёра Чада Лоу. 13-летняя девочка покончила с собой.

Согласно отчёту судебно-медицинского эксперта, полученному изданием Page Six, Фиона покончила с собой в больнице в конце сентября 2026 года.

Умерла дочь Чада Лоу

Семья Лоу сообщила о трагедии в заявлении от 29 сентября: "Мы глубоко потрясены потерей нашей любимой Фионы. Она была любящей девочкой — умной, творческой и увлечённой танцами. Она была светом нашей жизни. Её смерть стала сокрушительным ударом для всей нашей семьи; мы просим о молитвах и уважении к нашей частной жизни в это время".

В заключение заявления семья актера опубликовала контакты горячей линии помощи в кризисных ситуациях и по предотвращению самоубийств.

Видео дня

Чад Лоу с семьей Фото: Instagram

Фиона была вторым ребенком актёра сериала "Милые обманщицы" Чада Лоу и его жены Ким Пейнтер. У супругов также есть дочери Мэйбел (17 лет) и Никси (10 лет).

Информация о смерти Фионы была отправлена по электронной почте родителям учеников школы, в которой она училась, а директор учебного заведения предложил психологическую помощь всем ученикам и сотрудникам, которые в ней нуждаются.

Дочь Чада Лоу Фото: Instagram

Фиона была "очень популярной среди сверстников ученицей", — сообщил источник изданию Page Six после её смерти, добавив, что у неё было "много друзей".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Бойфренд Хайден Панеттьери выступил с заявлением через месяц после смерти актрисы.