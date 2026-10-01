Умерла 13-летняя дочь известного актера: ее дедушка нарушил молчание (фото)

Отец Чада Лоу впервые высказался после трагической смерти своей 13-летней внучки Фионы.

Чад Лоу — младший брат звезды сериала "Клуб "Завтрак"" Роба Лоу; он известен своими ролями в сериалах "Жизнь продолжается" и "Милые обманщицы", а также в фильме "Неверная". Чак Лоу, отец Чада, прервал молчание после смерти своей внучки Фионы, которая ушла из жизни в возрасте всего 13 лет.

Чак Лоу отреагировал на смерть внучки

Чак, который всю жизнь работал судебным адвокатом, опубликовал в Instagram трогательный пост, посвящённый покойному ребёнку Чада и его жены Ким Пейнтер.

"Покойся с миром, дорогая Фиона", — написал Чак под фотографией девочки, на которой она плавает в бассейне и смотрит в камеру.

Отец троих детей получил огромную поддержку в комментариях: один из пользователей Instagram написал: "Молюсь, чтобы ваша семья обрела душевный покой", другой добавил: "Лети высоко, дорогая Фи", а ещё один отметил: "Это ужасная трагедия, разрывающая сердце".

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Дочь Чада Лоу Фото: Instagram

Смерть Фионы

Во вторник, 29 сентября, Чад и Ким сообщили о смерти дочери в эмоциональном заявлении. "Мы глубоко опечалены потерей нашей любимой Фионы", — начали они, добавив, что Фиона была "заботливой девочкой — умной, творческой и влюблённой в танец".

"Её обожали сестры, и безгранично любили родители. Она была настоящим светом нашей жизни", — отметили родители.

У Чада и Ким также есть дочери Мэйбел (17 лет) и Никси (10 лет).

Дочь Чада Лоу Фото: Instagram

Точную причину смерти девочки не называют. По информации инсайдеров, у Фионы были проблемы с психическим здоровьем.

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