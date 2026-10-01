Померла 13-річна дочка відомого актора: її дідусь порушив мовчання (фото)

Батько Чада Лоу вперше висловився після трагічної смерті своєї 13-річної онуки Фіони.

Чад Лоу — молодший брат зірки "Клубу "Сніданок"" Роба Лоу; він відомий своїми ролями в серіалах "Життя триває" та "Милі ошуканки", а також у фільмі "Невірна". Чак Лоу, батько Чада, перервав мовчання після смерті своєї онуки Фіони, яка пішла з життя у віці лише 13 років.

Чак Лоу відреагував на смерть онуки

Чак, який усе життя працював судовим адвокатом, опублікував в Instagram зворушливий допис, присвячений покійній дитині Чада та його дружини Кім Пейнтер.

"Спочивай з миром, люба Фіоно", — написав Чак під фотографією дівчинки, на якій вона плаває в басейні та дивиться в камеру.

Батько трьох дітей отримав величезну підтримку в коментарях: один із користувачів Instagram написав: "Молюся, щоб ваша родина знайшла душевний спокій", інший додав: "Лети високо, люба Фі", а ще один зауважив: "Це жахлива трагедія, що розриває серце".

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Дочка Чада Лоу Фото: Instagram

Смерть Фіони

У вівторок, 29 вересня, Чад і Кім повідомили про смерть доньки в емоційній заяві. "Ми глибоко спустошені втратою нашої любої Фіони", — почали вони, додавши, що Фіона була "турботливою дівчинкою — розумною, творчою та закоханою в танці".

"Її обожнювали сестри, і безмежно любили батьки. Вона була справжнім світлом нашого життя", — зазначили батьки.

У Чада та Кім також є доньки Мейбел (17 років) і Ніксі (10 років).

Дочка Чада Лоу Фото: Instagram

Точну причину смерті дівчинки не називають. За інформацією інсайдерів, Фіона мала проблеми з психічним здоров’ям.

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