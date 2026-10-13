В возрасте 46 лет умерла участница популярного шоу (фото)
Умерла участница популярного шоу "Big Brother" ("Большой брат") Эмбер Сиявус. Ей было 46 лет.
Как сообщило издание TMZ, причина и обстоятельства смерти участницы восьмого сезона пока неизвестны.
Умерла Эмбер Сиявус
Сиавус участвовала в этом шоу телеканала CBS в 2007 году.
Тогда она получила прозвище "Whamber" (производное от английского слова *wham* — "плакса" или "нытик") из-за того, что часто плакала, находясь в доме.
Жительница Лас-Вегаса в итоге заняла седьмое место в проекте.
Она была единственной участницей, которая дошла до этапа жюри, ни разу не завоевав ни титул "Главы дома", ни право на "Вето".
Победителем стал Дик Донато, а второе место заняла его дочь Даниэль Донато.
Согласно информации на странице Сиявус в Facebook, в следующем году после участия в реалити-шоу она начала работать официанткой в отеле-казино MGM Grand в Лас-Вегасе.
Потеряла ребенка
В 2018 году женщина вновь оказалась в центре внимания СМИ из-за трагической гибели своей 18-летней дочери Лекси Томкавадж. Подросток, по всей видимости, покончила с собой.
Неизвестно, остались ли у Сиявус дети или любимый человек.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Шарлотта Д’Алессио, бывшая девушка Пресли Гербера, высказалась по поводу внезапной смерти манекенщика в возрасте 27 лет.
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Подтверждена причина смерти Фионы, дочери актёра Чада Лоу. 13-летняя девочка покончила с собой.