В возрасте 46 лет умерла участница популярного шоу (фото)

Умерла участница популярного шоу "Big Brother" ("Большой брат") Эмбер Сиявус. Ей было 46 лет.

Как сообщило издание TMZ, причина и обстоятельства смерти участницы восьмого сезона пока неизвестны.

Умерла Эмбер Сиявус

Сиавус участвовала в этом шоу телеканала CBS в 2007 году.

Тогда она получила прозвище "Whamber" (производное от английского слова *wham* — "плакса" или "нытик") из-за того, что часто плакала, находясь в доме.

Жительница Лас-Вегаса в итоге заняла седьмое место в проекте.

Она была единственной участницей, которая дошла до этапа жюри, ни разу не завоевав ни титул "Главы дома", ни право на "Вето".

Эмбер Сиявус Фото: Facebook

Победителем стал Дик Донато, а второе место заняла его дочь Даниэль Донато.

Согласно информации на странице Сиявус в Facebook, в следующем году после участия в реалити-шоу она начала работать официанткой в отеле-казино MGM Grand в Лас-Вегасе.

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Потеряла ребенка

В 2018 году женщина вновь оказалась в центре внимания СМИ из-за трагической гибели своей 18-летней дочери Лекси Томкавадж. Подросток, по всей видимости, покончила с собой.

Неизвестно, остались ли у Сиявус дети или любимый человек.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Шарлотта Д’Алессио, бывшая девушка Пресли Гербера, высказалась по поводу внезапной смерти манекенщика в возрасте 27 лет.

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