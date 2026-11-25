Американская актриса и бывшая невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери, которая внезапно скончалась в августе, оставила немалое наследство.

Размер наследства американской актрисы, успевшей сняться в ряде фильмов и сериалов, стал известен из судебных документов, полученных изданием Page Six.

Наследство Хайден Панеттьери

Оказалось, что актриса, которой было 36 лет, не составила перед смертью завещание. Единственной наследницей Хайден является дочь от Кличко, 11-летняя Кайя Евдокия.

Состояние знаменитости оценивается в 5,2 млн долларов, а недвижимость — в более чем 1 миллион. Все это наследство должна получить Кайя.

Как известно, суд назначил Владимира Кличко временным опекуном наследства. Он говорил, что после смерти актрисы некоторые её вещи исчезли и, вероятно, были сданы в ломбард кем-то из близких.

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Хайден Панеттьери Фото: Instagram

Умерла Хайден Панеттьери

Бывшая невеста Владимира Кличко скончалась 16 августа. Актрису нашли без сознания в съемной квартире в Гринвилле (штат Южная Каролина); обнаружил её Зак Хикерсон — брат Брайана Хикерсона, с которым у актрисы были нестабильные отношения. Ей было 36 лет.

Расследование обстоятельств смерти официально завершилось в прошлом месяце: было установлено, что это был несчастный случай, связанный с передозировкой фенталина и других препаратов.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В сети обнародовали аудиозапись звонка в службу 911, на которой запечатлены последние минуты жизни Хайден Панеттьери.

Владимиру Кличко официально разрешили обеспечить сохранность наследия покойной бывшей невесты.

В частности, мы рассказывали, что Кайя была в суде вместе с папой.