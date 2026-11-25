Американська акторка та колишня наречена Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі, яка раптово померла в серпні, лишила чималий спадок.

Обсяг спадку американської акторки, яка встигла знятися в низці стрічок, став відомий із судових документів, отриманих виданням Page Six.

Спадок Гайден Панеттьєрі

Виявилося, що акторка, якій було 36 років, не склала перед смертю заповіт. Єдиною спадкоємицею Гайден є донька від Кличка, 11-річна Кая Євдокія.

Майно знаменитості оцінюється в 5,2 млн доларів, а нерухомість — у понад 1 мільйон. Цей весь спадок повинна отримати Кая.

Як відомо, тимчасовим опікуном спадку суд призначив Володимира Кличка. Він казав, що після смерті акторки деякі її речі зникли та, імовірно, були здані в ломбард кимось з близьких.

Гайден Панеттьєрі Фото: Instagram

Померла Гайден Панеттьєрі

Колишня наречена Володимира Кличка померла 16 серпня. Акторку знайшли без свідомості в орендованому помешканні в Грінвіллі (штат Південна Кароліна); виявив її Зак Гікерсон — брат Браяна Гікерсона, з яким акторка мала нестабільні стосунки. Їй було 36 років.

Відео дня

Розслідування обставин смерті офіційно завершилося минулого місяця: було встановлено, що це був нещасний випадок передозування фенталіну та інших препаратів.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У мережі оприлюднили аудіозапис дзвінка до служби 911, який демонструє останні хвилини життя Гайден Панеттьєрі.

Володимиру Кличку офіційно дозволили забезпечити збереження спадщини покійної колишньої нареченої.

Зокрема, ми розповідали, що Кая була у суді разом з татом.