Екснаречена Кличка після смерті лишила $6 млн спадку: хто їх отримає
Американська акторка та колишня наречена Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі, яка раптово померла в серпні, лишила чималий спадок.
Обсяг спадку американської акторки, яка встигла знятися в низці стрічок, став відомий із судових документів, отриманих виданням Page Six.
Спадок Гайден Панеттьєрі
Виявилося, що акторка, якій було 36 років, не склала перед смертю заповіт. Єдиною спадкоємицею Гайден є донька від Кличка, 11-річна Кая Євдокія.
Майно знаменитості оцінюється в 5,2 млн доларів, а нерухомість — у понад 1 мільйон. Цей весь спадок повинна отримати Кая.
Як відомо, тимчасовим опікуном спадку суд призначив Володимира Кличка. Він казав, що після смерті акторки деякі її речі зникли та, імовірно, були здані в ломбард кимось з близьких.
Померла Гайден Панеттьєрі
Колишня наречена Володимира Кличка померла 16 серпня. Акторку знайшли без свідомості в орендованому помешканні в Грінвіллі (штат Південна Кароліна); виявив її Зак Гікерсон — брат Браяна Гікерсона, з яким акторка мала нестабільні стосунки. Їй було 36 років.
Розслідування обставин смерті офіційно завершилося минулого місяця: було встановлено, що це був нещасний випадок передозування фенталіну та інших препаратів.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- У мережі оприлюднили аудіозапис дзвінка до служби 911, який демонструє останні хвилини життя Гайден Панеттьєрі.
- Володимиру Кличку офіційно дозволили забезпечити збереження спадщини покійної колишньої нареченої.
Зокрема, ми розповідали, що Кая була у суді разом з татом.