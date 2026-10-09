Кличко отримав опіку над майном екснареченої: про які суми мова

Українському боксеру Володимиру Кличку офіційно дозволили забезпечити збереження спадщини його покійної колишньої нареченої, голлівудської акторки Гайден Панеттьєрі, для їхньої доньки Каї.

Напередодні суд у Каліфорнії надав українцю право тимчасово опікуватися фінансовими інтересами 11-річної дитини. Про це пише People.

Кличко отримав опіку над майном Панеттьєрі

Після смерті Гайден її єдиною спадкоємицею стала 11-річна Кая — донька акторки та боксера. Вона має успадкувати приблизно 6 мільйонів доларів.

Кая була присутня на слуханні щодо позову про спадщину — у форматі відеозвʼязку. Вона підтвердила, що зараз живе з татом.

Так, суд призначив Володимира Кличка тимчасовим опікуном над спадщиною. А наступне засідання відбудеться 7 грудня, тоді присутність Каї-Євдокії буде необов’язкова.

Гайден Панеттьєрі з дочкою Фото: соцмережі

Померла Гайден Панеттьєрі

Голлівудська акторка та колишня наречена Кличка померла внаслідок зупинки серця після передозування в Південній Кароліні, де вона зупинилася в орендованому через Airbnb помешканні разом зі своїм хлопцем Браяном Гікерсоном та його братом Заком.

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Після звістки про смерть Гайден Кличко вшанував пам'ять колишньої нареченої в Instagram.

"Звістка про трагічну смерть Гайден глибоко засмутила мене. Вона пішла з цього життя надто рано. Хоча Гайден більше не була моєю партнеркою, вона залишалася важливою частиною мого життя та матір'ю нашої доньки Каї", — написав тоді український боксер.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Володимир Кличко, заявив, що сплатить податковий борг покійної зірки в розмірі 30 000 доларів, щоб захистити спадщину їхньої доньки Каї.

Зникла каблучка Гайден Паннетьєрі, яку їй подарував Кличко: прикраса коштувала 500 тисяч доларів.

Також Фокус розповідав, як минув похорон акторки.