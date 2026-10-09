Кличко отримав опіку над майном екснареченої: про які суми мова
Українському боксеру Володимиру Кличку офіційно дозволили забезпечити збереження спадщини його покійної колишньої нареченої, голлівудської акторки Гайден Панеттьєрі, для їхньої доньки Каї.
Напередодні суд у Каліфорнії надав українцю право тимчасово опікуватися фінансовими інтересами 11-річної дитини. Про це пише People.
Кличко отримав опіку над майном Панеттьєрі
Після смерті Гайден її єдиною спадкоємицею стала 11-річна Кая — донька акторки та боксера. Вона має успадкувати приблизно 6 мільйонів доларів.
Кая була присутня на слуханні щодо позову про спадщину — у форматі відеозвʼязку. Вона підтвердила, що зараз живе з татом.
Так, суд призначив Володимира Кличка тимчасовим опікуном над спадщиною. А наступне засідання відбудеться 7 грудня, тоді присутність Каї-Євдокії буде необов’язкова.
Померла Гайден Панеттьєрі
Голлівудська акторка та колишня наречена Кличка померла внаслідок зупинки серця після передозування в Південній Кароліні, де вона зупинилася в орендованому через Airbnb помешканні разом зі своїм хлопцем Браяном Гікерсоном та його братом Заком.
Після звістки про смерть Гайден Кличко вшанував пам'ять колишньої нареченої в Instagram.
"Звістка про трагічну смерть Гайден глибоко засмутила мене. Вона пішла з цього життя надто рано. Хоча Гайден більше не була моєю партнеркою, вона залишалася важливою частиною мого життя та матір'ю нашої доньки Каї", — написав тоді український боксер.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Володимир Кличко, заявив, що сплатить податковий борг покійної зірки в розмірі 30 000 доларів, щоб захистити спадщину їхньої доньки Каї.
- Зникла каблучка Гайден Паннетьєрі, яку їй подарував Кличко: прикраса коштувала 500 тисяч доларів.
Також Фокус розповідав, як минув похорон акторки.