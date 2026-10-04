Після смерті колишньої Кличка зникла її каблучка за $500 тисяч (фото)

Заручальна каблучка Гайден Панеттьєрі, яку їй подарував колишній наречений Володимир Кличко, зникла за кілька днів до її раптової смерті у віці 36 років.

Покійна акторка залишила собі цю цінну прикрасу після розірвання заручин з Кличком у 2018 році. Про це пише Us.

Зникла каблучка Гайден Панеттьєрі

Через кілька тижнів після того, як зірка померла від випадкового передозування 16 серпня, її близькі так і не змогли знайти каблучку; вони вважають, що її вкрали.

"Заручальна каблучка Гайден від Володимира, яку вона зберігала весь цей час, зникла", — каже джерело.

Друзі та родина вважають, що хтось із тих, хто був поруч з акторкою в останні дні, забрав її, коли здавав речі в ломбард.

Каблучка Гайден Панеттьєрі Фото: Wireimage

Панеттьєрі та Кличко, чиї стосунки з перервами тривали з 2009 року, виховували спільну доньку Каю, якій зараз 11 років.

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Каблучка бренду Montblanc, вартість якої оцінюють у 500 000 доларів, була створена за безпосередньої участі самої Панеттьєрі.

"Вони зробили для мене чудову книгу з безліччю ескізів, — згадувала вона в інтерв'ю E! News у 2013 році. — Я поступово ділилася з ними своїми ідеями, ми вносили корективи, і зрештою задум втілився в життя".

Ця унікальна прикраса вирізнялася центральним діамантом огранювання "смарагд" та шинкою, що роздвоюється біля основи каменя.

Гайден Панеттьєрі та Володимир Кличко Фото: Wireimage

Померла Гайден Панеттьєрі

Акторка померла внаслідок зупинки серця після передозування в Південній Кароліні, де вона зупинилася в орендованому через Airbnb помешканні разом зі своїм хлопцем, 37-річним Браяном Гікерсоном, та його братом, 38-річним Заком Гікерсоном.

Як раніше повідомляло видання TMZ, на матраці в апартаментах, де зупинилася акторка, знайшли "Наркан" — назальний спрей, що використовується для усунення наслідків передозування опіоїдами.

Після звістки про смерть Гайден Кличко вшанував пам'ять колишньої нареченої в Instagram.

"Звістка про трагічну смерть Гайден глибоко засмутила мене. Вона пішла з цього життя надто рано. Хоча Гайден більше не була моєю партнеркою, вона залишалася важливою частиною мого життя та матір'ю нашої доньки Каї", — написав український боксер.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Родичі Гайден Панеттьєрі підтримують її колишнього нареченого Володимира Кличка в його намірах отримати юридичне право опіки над майном 11-річної доньки Каї.

Бойфренд Гайден зробив заяву через місяць після смерті акторки.

Також Фокус розповідав, як минув похорон акторки.