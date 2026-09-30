Родичі покійної Панеттьєрі зробили заяву про Кличка (фото)

Родичі Гайден Панеттьєрі підтримують її колишнього нареченого Володимира Кличка в його намірах отримати юридичне право опіки над майном 11-річної доньки Каї.

Джерела, наближені до родини Панеттьєрі, повідомили виданню TMZ, що вони вдячні українському боксеру за його юридичні дії, спрямовані на забезпечення спадщини Панеттьєрі для їхньої доньки.

Родичі Панеттьєрі висловилися про Кличка

"Володимир — чудовий батько", — зазначили джерела, додавши, що розглядають його нещодавні дії в суді Каліфорнії як "юридичну формальність".

Відповідне клопотання було подано приблизно через шість тижнів після смерті Панеттьєрі 16 серпня; за даними влади, причиною смерті стало випадкове передозування, зокрема фентанілом.

Кличко отримав повну юридичну опіку над Каєю у 2018 році, коли зірка серіалу "Герої" боролася з післяпологовою депресією; зараз він проживає з донькою в Україні.

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У документі, поданому до суду округу Лос-Анджелес, Кличко зазначив: "Хоча Кая не є резидентом Каліфорнії, цей суд має юрисдикцію щодо опіки над майном Каї, оскільки вона як спадкоємиця має право на всі активи, що підлягають процедурі оформлення спадщини Гайден у Каліфорнії".

Гайден Панеттьєрі з дочкою Фото: соцмережі

Що зробив Кличко

Кличко розповів суду, що Панеттьєрі найняла охоронну фірму, яка замінила замки в її будинку.

За словами боксера, акторка вдалася до цих кроків через "задокументовані побоювання, що стороння особа отримала несанкціонований доступ до майна Гайден" (саму особу він не назвав).

Кличко додав, що "контейнери для зберігання, в яких містилися дизайнерський одяг та аксесуари, що використовувалися для публічних виходів, були переміщені в цілях безпеки".

Олімпійський чемпіон, заявив суду, що надання йому опікунства було "невідкладним і вкрай важливим кроком", оскільки це забезпечило б йому одноосібний доступ до речей покійної зірки задля збереження активів для їхньої доньки.

Гайден Панеттьєрі з дочкою Фото: соцмережі

Частину речей Панеттьєрі було вилучено правоохоронними органами в межах розслідування обставин її смерті, проте не було призначено жодної особи, яка б контролювала цей процес та відповідала за облік усього майна.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

На місці смерті колишньої нареченої Кличка знайшли наркотики.

Бойфренд Гайден Панеттьєрі зробив заяву через місяць після смерті акторки.

Також Фокус розповідав, як минув похорон акторки.