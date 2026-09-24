На місці смерті колишньої нареченої Кличка знайшли наркотики, — ЗМІ
Коли в серпні було виявлено тіло Гайден Панеттьєрі, на місці події знайшли наркотики та приладдя для їх вживання.
Згідно зі звітом судово-медичного експерта округу Грінвілл, отриманим виданням Page Six, на столі поруч з нею знайшли спресовані таблетки, що містили фентаніл, а також трубочку.
Нові деталі смерті Гайден Панеттьєрі
Крім того, у футлярі для сонцезахисних окулярів у валізі акторки виявили білий порошок.
Тіло колишньої нареченої Володимира Кличка, яке знайшли на килимі перед диваном після прибуття офіційних осіб, набуло "темно-фіолетового кольору", йдеться у звіті.
На місці події були присутні її хлопець Браян Гікерсон (з яким у неї були нестабільні стосунки) та його брат Зак Гікерсон; вони вводили препарат "Наркан" і проводили серцево-легеневу реанімацію. Один із них розповів, що спочатку Панеттьєрі знайшли на розкладному дивані.
За даними звіту, вона сиділа "по-турецьки", обличчям донизу, і не реагувала на зовнішні подразники.
Ця ж особа також повідомила, що вже вводила Панеттьєрі "Наркан" раніше і що до своєї трагічної загибелі акторка перебувала в реабілітаційному центрі в Малібу (штат Каліфорнія) — вона залишила його за кілька тижнів до смерті.
Її батько, Скіп Панеттьєрі, розмовляв із представниками влади телефоном і розповів, що донька проходила реабілітацію багато разів, починаючи з віку трохи більше 20 років.
В офіційному звіті зазначалося, що Гайден померла внаслідок токсичної дії фентанілу та інших речовин.
Зрештою причиною смерті зірки серіалу "Герої" визнали нещасний випадок.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Попрощатись з Гайден Панеттьєрі 19 вересня прийшло близько 150 людей.
- За інформацією інсайдера, акторка страждала від "дійсно серйозних" проблем зі здоров'ям протягом місяців, що передували її смерті.
Розкрито офіційну причину смерті голлівудської зірки.