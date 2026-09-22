Чому померла екснаречена Кличка Гайден Панеттьєрі: результати експертизи (фото)

Офіційно оприлюднено причину смерті американської актриси і колишньої нареченої боксера Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі, яка передчасно пішла з життя у віці 36 років.

Згідно з висновками коронера, зірка серіалів "Герої" та "Нешвілл" померла внаслідок токсичної дії суміші препаратів і речовин, серед яких фентаніл, кветіапін, альпразолам та метакарбамол, а сам інцидент визнано нещасним випадком, пише Hello!

Гайден Панеттьєрі раптово померла

Актриса померла 16 серпня в Південній Кароліні. У той день її без свідомості знайшли у будинку її хлопець Браян Гікерсон та його брат, після чого повідомили про зупинку серця. Браян використав наркан для нейтралізації дії опіоїдів, а медики, які прибули на виклик, провели серцево-легеневу реанімацію, проте врятувати життя Гайден не вдалося. Експертиза підтвердила відсутність будь-яких ознак насильницької травми.

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Батько актриси, Скіп Панеттьєрі, висловив глибокий сум від імені усієї родини: "Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка приносила безмежну любов та радість усім, хто її знав, а також мільйонам глядачів біля екранів".

Гайден Панеттьєрі та Володимир Кличко були у стосунках Фото: з відкритих джерел

Що відомо про життя Гайден Панеттьєрі

Протягом багатьох років Гайден відверто боролася з депресією, алкогольною та наркотичною залежністю, про що розповіла у своїх мемуарах "This Is Me: A Reckoning", випущених у травні. У 2020 році вона пройшла 8-місячний курс реабілітації, де лікарі попереджали її про смертельну загрозу для здоров'я, якщо вона не покине вживання алкоголю.

В одному з останніх інтерв'ю актриса згадувала, що її залежність загострилася після народження доньки Кайї у 2014 році на тлі післяпологової депресії. У 2018 році Гайден ухвалила непросте рішення передати опіку над донькою її батькові, українському боксеру Володимиру Кличку, аби зосередитися на лікуванні. Актриса завжди підкреслювала, що підтримувала тісний зв'язок із донькою, пишалася нею та називала її своєю "маленькою копією".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Попрощатись з Гайден Панеттьєрі 19 вересня прийшло близько 150 людей. Серед них – Еван Росс, Періс Гілтон і Рубі Роуз.

За інформацією інсайдера, акторка страждала від "дійсно серйозних" проблем зі здоров'ям протягом місяців, що передували її смерті.

Крім цього, колишня дружина Віталія Кличка, Наталія Єгорова, відреагувала на смерть екснареченої його брата Володимира. Вона згадала, якою була голлівудська зірка в житті та показала теплі архівні кадри.