Ексдружина Кличка емоційно звернулася до покійної Гайден Панеттьєрі (фото)

Колишня дружина Віталія Кличка, Наталія Єгорова, відреагувала на смерть екснареченої його брата Володимира, американської акторки Гайден Панеттьєрі.

Колишньої нареченої Володимира Кличка не стало 16 серпня у віці 36 років. Наталія згадала, якою була голлівудська зірка в житті та показала теплі архівні кадри.

Єгорова відреагувала на смерть Гайден Панеттьєрі

Наталія пригадала їхню першу зустріч з Гайден, коли акторці було лише 20 років.

"Коли я отримала цю звістку, моє серце розбилося на тисячу шматочків. Моя прекрасна дівчинко… Тобі було лише 20, коли ми познайомилися. Мені — 36. І я досі пам’ятаю той момент, коли ти вперше зайшла до кімнати — і вся вона одразу стала світлішою", — написала колишня дружина мера Києва.

За словами Наталії, за яскравою енергією акторки ховалася глибока та мудра особистість: Гайден мала велике серце, переживала за близьких, допомагала людям.

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Єгорова додала, що цінувала Панеттьєрі за прямолінійність та чесність.

Наталія Єгорова та Гайден Панеттьєрі Фото: Instagram

Також колишня дружина Віталія Кличка пригадала їхні останні розмови перед виходом книги голлівудської зірки. Тоді жінки сподівалися зустрітися після тривалої розлуки.

"Я хотіла б, щоб тобі дали більше часу. Цієї п’ятниці, 21 серпня, тобі виповнилося б лише 37. Я сподіваюся, що там, де ти зараз, більше немає болю — лише спокій, світло й любов", — додала Єгорова.

Наталія Єгорова та Гайден Панеттьєрі Фото: Instagram

Українка також висловила співчуття батькам, рідним, друзям і шанувальникам Гайден.

Наталія Єгорова та Гайден Панеттьєрі Фото: Instagram

Померла Гайден Панеттьєрі: що відомо

Батько акторки, Скіп Панеттьєрі, першим повідомив новину про її смерть 16 серпня.

"Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка принесла незмірну любов і радість усім, хто її знав, – і мільйонам людей, які дивилися її на екрані. Ми просимо про конфіденційність, оскільки наша родина потребує часу, щоб пережити цю неймовірну втрату", — написав чоловік.

16 серпня парамедики відреагували на виклик 911 про "неідентифіковану жінку", у якої стався серцевий напад в орендованому на Airbnb житлі в житловому комплексі Judson Mill Lofts у Грінвіллі, Південна Кароліна. Наразі в ЗМІ розглядається версія про передозування, але офіційної причини смерті поки не оголосили.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

За словами інсайдера, Гайден Панеттьєрі страждала від "дійсно серйозних" проблем зі здоров'ям протягом місяців, що передували її смерті.

Акторка перед смертю планувала відвідати доньку Каю в Україні.

Крім того, три роки тому не стало брата Гайден, якому було 28 років.