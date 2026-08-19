Бывшая жена Кличко эмоционально обратилась к покойной Хайден Панеттьери (фото)
Бывшая жена Виталия Кличко, Наталья Егорова, отреагировала на смерть бывшей невесты его брата Владимира, американской актрисы Хайден Панеттьери.
Бывшая невеста Владимира Кличко скончалась 16 августа в возрасте 36 лет. Наталья вспомнила, какой была голливудская звезда в жизни, и показала трогательные архивные кадры.
Егорова отреагировала на смерть Хайден Панеттьери
Наталья вспомнила их первую встречу с Хайден, когда актрисе было всего 20 лет.
"Когда я узнала об этом, моё сердце разбилось на тысячу кусочков. Моя прекрасная девочка… Тебе было всего 20, когда мы познакомились. Мне — 36. И я до сих пор помню тот момент, когда ты впервые вошла в комнату — и вся она сразу стала светлее", — написала бывшая жена мэра Киева.
По словам Натальи, за яркой энергией актрисы скрывалась глубокая и мудрая личность: Хайден обладала большим сердцем, переживала за близких, помогала людям.
Егорова добавила, что ценила Панеттьери за прямолинейность и честность.
Кроме того, бывшая жена Виталия Кличко вспомнила их последние разговоры перед выходом книги голливудской звезды. Тогда женщины надеялись встретиться после долгой разлуки.
"Я хотела бы, чтобы тебе дали побольше времени. В эту пятницу, 21 августа, тебе исполнилось бы всего 37. Я надеюсь, что там, где ты сейчас, больше нет боли — только покой, свет и любовь", — добавила Егорова.
Украинка также выразила соболезнования родителям, близким, друзьям и поклонникам Хайден.
Умерла Хайден Панеттьери: что известно
Отец актрисы, Скип Панеттьери, первым сообщил о её смерти 16 августа.
"Она была невероятным светом и силой природы, которая дарила безмерную любовь и радость всем, кто её знал, — и миллионам людей, которые видели её на экране. Мы просим уважать конфиденциальность, поскольку нашей семье нужно время, чтобы пережить эту невероятную утрату", — написал мужчина.
16 августа парамедики откликнулись на вызов 911 о "неизвестной женщине", у которой случился сердечный приступ в арендованном через Airbnb жилье в жилом комплексе Judson Mill Lofts в Гринвилле, Южная Каролина. В настоящее время в СМИ рассматривается версия о передозировке, но официальная причина смерти пока не объявлена.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- По словам инсайдера, Хайден Панеттьери страдала от "действительно серьезных" проблем со здоровьем в течение нескольких месяцев, предшествовавших её смерти.
- Актриса перед смертью планировала навестить дочь Каю в Украине.
Кроме того, три года назад ушел из жизни брат Хайден, которому было 28 лет.