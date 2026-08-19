Бывшая жена Кличко эмоционально обратилась к покойной Хайден Панеттьери (фото)

Бывшая жена Виталия Кличко, Наталья Егорова, отреагировала на смерть бывшей невесты его брата Владимира, американской актрисы Хайден Панеттьери.

Бывшая невеста Владимира Кличко скончалась 16 августа в возрасте 36 лет. Наталья вспомнила, какой была голливудская звезда в жизни, и показала трогательные архивные кадры.

Егорова отреагировала на смерть Хайден Панеттьери

Наталья вспомнила их первую встречу с Хайден, когда актрисе было всего 20 лет.

"Когда я узнала об этом, моё сердце разбилось на тысячу кусочков. Моя прекрасная девочка… Тебе было всего 20, когда мы познакомились. Мне — 36. И я до сих пор помню тот момент, когда ты впервые вошла в комнату — и вся она сразу стала светлее", — написала бывшая жена мэра Киева.

По словам Натальи, за яркой энергией актрисы скрывалась глубокая и мудрая личность: Хайден обладала большим сердцем, переживала за близких, помогала людям.

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Егорова добавила, что ценила Панеттьери за прямолинейность и честность.

Наталья Егорова и Хайден Панеттьери Фото: Instagram

Кроме того, бывшая жена Виталия Кличко вспомнила их последние разговоры перед выходом книги голливудской звезды. Тогда женщины надеялись встретиться после долгой разлуки.

"Я хотела бы, чтобы тебе дали побольше времени. В эту пятницу, 21 августа, тебе исполнилось бы всего 37. Я надеюсь, что там, где ты сейчас, больше нет боли — только покой, свет и любовь", — добавила Егорова.

Наталья Егорова и Хайден Панеттьери Фото: Instagram

Украинка также выразила соболезнования родителям, близким, друзьям и поклонникам Хайден.

Наталья Егорова и Хайден Панеттьери Фото: Instagram

Умерла Хайден Панеттьери: что известно

Отец актрисы, Скип Панеттьери, первым сообщил о её смерти 16 августа.

"Она была невероятным светом и силой природы, которая дарила безмерную любовь и радость всем, кто её знал, — и миллионам людей, которые видели её на экране. Мы просим уважать конфиденциальность, поскольку нашей семье нужно время, чтобы пережить эту невероятную утрату", — написал мужчина.

16 августа парамедики откликнулись на вызов 911 о "неизвестной женщине", у которой случился сердечный приступ в арендованном через Airbnb жилье в жилом комплексе Judson Mill Lofts в Гринвилле, Южная Каролина. В настоящее время в СМИ рассматривается версия о передозировке, но официальная причина смерти пока не объявлена.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

По словам инсайдера, Хайден Панеттьери страдала от "действительно серьезных" проблем со здоровьем в течение нескольких месяцев, предшествовавших её смерти.

Актриса перед смертью планировала навестить дочь Каю в Украине.

Кроме того, три года назад ушел из жизни брат Хайден, которому было 28 лет.