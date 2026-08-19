Бывшая невеста Кличко "страдала от боли" перед смертью: что с ней произошло (фото)

По словам инсайдера, американская актриса Хайден Панеттьери страдала от "действительно серьезных" проблем со здоровьем в течение нескольких месяцев, предшествовавших её смерти.

Бывшая невеста Владимира Кличко скончалась 16 августа. О проблемах со здоровьем пишет Page Six.

Хайден Панеттьери страдала от боли

"Я знаю, что в начале этого года она страдала от болей в спине", — рассказал парикмахер и хороший друг звезды "Нэшвилла" Эрик Ореллана.

Он охарактеризовал боль Панеттьери как "действительно сильную", настолько, что актриса испытывала трудности с передвижением.

"В какой-то момент ей было даже трудно двигать ногами", — добавил стилист.

В марте Панеттьери сфотографировали с её парнем, Брайаном Хикерсоном, в международном аэропорту Лос-Анджелеса, где она передвигалась на костылях.

Хайден Панеттьери Фото: Backgrid

Однако Панеттьери "начала поправляться".

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Второй источник сообщил, что у актрисы были и другие проблемы, помимо боли в спине.

"В начале этого года она порой казалась немного уставшей. Но она была совой, и… у неё много дел", — сказал инсайдер.

Панеттьери "иногда страдала от тревоги" и "иногда принимала от этого лекарства".

Хайден Панеттьери Фото: Instagram

Умерла Хайден Панеттьери

Отец актрисы, Скип Панеттьери, первым сообщил о её смерти.

"Она была невероятным светом и силой природы, которая дарила безмерную любовь и радость всем, кто её знал, — и миллионам людей, которые видели её на экране. Мы просим уважать наше право на конфиденциальность, поскольку нашей семье нужно время, чтобы пережить эту невероятную утрату", — написал мужчина.

16 августа парамедики откликнулись на вызов 911 о "неизвестной женщине", у которой случился сердечный приступ в арендованном через Airbnb жилье в жилом комплексе Judson Mill Lofts в Гринвилле, Южная Каролина.

Из звонка диспетчеру службы 911 стало известно, что поступило сообщение о "передозировке" и что "проводится сердечно-легочная реанимация".

Хайден Панеттьери Фото: из открытых источников

Медики пытались реанимировать Панеттьери с помощью аппаратов сердечной реанимации и непрямого массажа сердца, но в 14:32 была констатирована смерть. Ей было 36 лет.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, три года назад ушел из жизни брат Гайден, которому было 28 лет.