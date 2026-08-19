Мама Хайден Панеттьери нарушила молчание по поводу смерти дочери: "Давно пытались избавиться"

Мать Хайден Панеттьери, Лесли Вогель, впервые публично высказалась о смерти своей 36-летней дочери, с которой она не поддерживала отношений. Женщина вспомнила о бывшем бойфренде Хайден.

Лесли Вогель резко отреагировала на присутствие Брайана Хикерсона рядом с ее дочерью, о чем свидетельствуют полицейские отчеты с места событий. Об этом она рассказала в комментарии для издания NBC News.

Панеттьери и Хикерсон находились в нестабильных отношениях с 2018 по 2022 год, которые сопровождались случаями домашнего насилия и арестами. Мужчина даже отбывал тюремное наказание за насилие над Хайден. Однако в последние месяцы бывшую пару снова видели вместе.

Мама актрисы объяснила, что они с отцом уже давно переживали из-за присутствия Хикерсона в жизни дочери.

"Этот человек, которого мы уже довольно давно пытались избавиться из ее жизни, был рядом с ней в момент ее смерти, и это был Брайан Хикерсон. В прошлом было немало случаев, когда Брайан много раз подстрекал Хайден, и именно поэтому ее отец и я уже давно беспокоились по поводу него", — заявила Лесли Вогель.

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Рядом с Хайден Панеттьери в момент смерти находился ее бывший парень Фото: соцсети

Вогель также заявила, что Панеттьери и Хикерсон на момент смерти женщины все еще были вместе, и добавила, что "всегда знала, что они вместе".

"Она была чрезвычайно талантливым человеком"

Мама Хайден Панеттьери также вспомнила, какой была ее дочь. В частности, она рассказала, что гордится ее достижениями и считает ее очень одаренной.

"Я считаю, что Хайден была чрезвычайно талантливым человеком во многих сферах, и думаю, что для молодых людей, которые растут в шоу-бизнесе, это тяжелая борьба, это очень сложная отрасль, и, к сожалению, для них нередко бывает, что они сбиваются с пути", — поделилась своими мыслями Лесли Вогель.

Женщина также призналась, что считает, будто ее дочь "сбилась с пути".

Кроме того, Вогель вспомнила о смерти своего сына Янсена в 2023 году, когда ему было всего 28 лет. Говоря о смерти детей, она расплакалась и сказала: "Я просто чувствую, что она вместе со своим братом, и они обретают покой".

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