Мама Гайден Панеттьєрі порушила мовчання щодо смерті доньки: "Давно намагалися позбутися"

Мати Гайден Панеттьєрі, Леслі Вогель, вперше публічно висловилася про смерть своєї 36-річної доньки, з якою вона не підтримувала стосунків. Жінка згадала про колишнього бойфренда Гайден.

Леслі Вогель різко прокоментувала присутність Браяна Гікерсона біля її доньки, про що свідчать поліцейські звіти з місця подій. Про це вона розповіла у коментарі для видання NBC News.

Панеттьєрі та Гікерсон перебували у нестабільних стосунках з 2018 по 2022 рік, які супроводжувалися випадками домашнього насильства та арештами. Чоловік навіть відбував тюремне покарання за насильство над Гайден. Проте останніми місяцями колишню пару знову бачили разом.

Мама акторки пояснила, що удвох із батьком вони вже тривалий час переживали через присутність Гікерсона у житті доньки.

"Ця людина в її житті, від якої ми вже досить давно намагалися позбутися, була поруч із нею в момент її смерті, і це був Браян Гікерсон. У минулому було чимало випадків, коли Браян багато разів підбурював Гайден, і саме тому її батько та я вже давно турбувалися щодо нього", — заявила Леслі Вогель.

Відео дня

Поруч із Гайден Панеттьєрі у момент смерті перебував її колишній бойфренд Фото: соцмережі

Вогель також заявила, що Панеттьєрі та Гікерсон на момент смерті жінки все ще були разом, і додала, що "завжди знала, що вони разом".

"Була надзвичайно талановитою людиною"

Мама Гайден Панеттьєрі також пригадала, якою була її донька. Вона зокрема розповіла, що пишається її досягненнями та вважає дуже обдарованою.

"Я вважаю, що Гайден була надзвичайно талановитою людиною в багатьох сферах, і думаю, що для молодих людей, які виростають у шоубізнесі, це важка боротьба, це дуже складна галузь, і, на жаль, для них не є рідкістю зійти на хибний шлях", — висловила свої почуття Леслі Вогель.

Жінка також зізналася, що вважає, що її донька "збилася зі шляху".

Також Вогель пригадала смерть свого сина Янсена у 2023 році, коли йому було лише 28 років. Говорячи про смерть дітей, вона розплакалася і сказала: "Я просто відчуваю, що вона разом зі своїм братом, і вони знаходять спокій".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також Періс Гілтон зробила заяву після смерті колишньої Кличка.