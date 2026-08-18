Періс Хілтон зробила заяву після смерті колишньої Кличка (фото)

Звістка про смерть акторки Гайден Панеттьєрі, колишньої нареченої українського боксера Володимира Кличка, миттєво розлетілася серед її колег та друзів у Голлівуді.

На новину про смерть подруги відреагувала Періс Хілтон, яка знала Гайден Панеттьєрі особисто. Світська левиця опублікувала емоційне звернення, поділившись власним болем від втрати.

"Мені дуже боляче через втрату моєї подруги Гайден. Вона була такою прекрасною душею – такою талановитою, сильною, доброю і сповненою стільки любові та світла. Неможливо повірити, що її більше немає", – написала Хілтон в Threads.

Гайден Панеттьєрі разом з Періс Хілтон Фото: Threads

Вона додала, що назавжди берегтиме спогади.

"Я завжди буду берегти нашу дружбу, усі спільні спогади та особливі моменти, які ми пережили разом. Моє серце з її родиною та всіма, хто любив її, у цей неймовірний час", – зазначила діва.

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Пост Періс Хілтон про смерть Гайден Фото: Threads

Завершила своє звернення Хілтон словами прощання: "Люблю тебе назавжди, Гайден. Спочивай з миром, ангеле. Ми будемо дуже сумувати за тобою".

Наразі родина Панеттьєрі не оприлюднювала інформації про дату та деталі прощальної церемонії.

Панеттьєрі з Періс Хілтон Фото: Threads

Зірка серіалів "Герої" та "Нешвілл" Гайден Панеттьєрі пішла з життя у віці 36 років. Про сумну звістку 17 серпня повідомили представники акторки в коментарі ABC News, а її смерть підтвердив батько Скіп Панеттьєрі, попросивши журналістів поважати приватність родини у цей важкий час.

Смерть Гайден Панеттьєрі

Причину смерті Панеттьєрі поки не розголошують – жодних подробиць щодо того, що саме сталося, представники родини наразі не надали. Деякі ЗМІ пишуть про можливе передозування.

Батько акторки обмежився коротким зверненням: "З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої коханої Гайден".

Гайден Панеттьєрі прийшла в акторську професію ще дитиною і за роки роботи встигла зіграти у низці помітних проєктів. Найбільшу популярність їй принесла роль Клер Беннет у фантастичному серіалі "Герої", а згодом вона перевтілилась у Джульєтт Барнс у музичній драмі "Нешвілл". Серед інших її робіт – стрічки "Пам'ятай Титанів", "Крижана принцеса" та франшиза "Крик" (четверта частина).

Окрім акторської кар'єри, ім'я Панеттьєрі свого часу було на слуху й через особисте життя – вона зустрічалася з українським боксером Володимиром Кличком.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Зокрема, стали відомі перші подробиці обставин смерті Гайден Панеттьєрі – редакція розбиралася, що могло стати причиною трагедії.

Крім того, ми писали про ще одну втрату в родині акторки: три роки тому пішов з життя її брат, якому на той момент було лише 28 років.

Також ми детально розповідали про те, хто така колишня наречена Володимира Кличка та якою є доля їхньої спільної доньки.