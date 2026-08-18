Пэрис Хилтон выступила с заявлением после смерти бывшей Кличко (фото)

Новость о смерти актрисы Хайден Панеттьери, бывшей невесты украинского боксёра Владимира Кличко, мгновенно разлетелась среди её коллег и друзей в Голливуде.

На новость о смерти подруги отреагировала Пэрис Хилтон, которая знала Хайден Панеттьери лично. Светская львица опубликовала эмоциональное обращение, поделившись своей болью от потери.

"Мне очень больно из-за потери моей подруги Хейден. Она была такой прекрасной душой – такой талантливой, сильной, доброй и полной любви и света. Невозможно поверить, что её больше нет", – написала Хилтон в Threads.

Хайден Панеттьери вместе с Пэрис Хилтон Фото: Threads

Она добавила, что будет навсегда хранить эти воспоминания.

"Я всегда буду беречь нашу дружбу, все общие воспоминания и особые моменты, которые мы пережили вместе. Моё сердце с её семьёй и всеми, кто её любил, в это невероятное время", — отметила певица.

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Пост Пэрис Хилтон о смерти Хайден Фото: Threads

Хилтон завершила своё обращение словами прощания: "Я всегда буду любить тебя, Хейден. Покойся с миром, ангел. Мы будем очень скучать по тебе".

На данный момент семья Панеттьери не обнародовала информацию о дате и подробностях церемонии прощания.

Панеттьери и Пэрис Хилтон Фото: Threads

Звезда сериалов "Герои" и "Нэшвилл" Хайден Панеттьери скончалась в возрасте 36 лет. О печальной новости 17 августа сообщили представители актрисы в комментарии ABC News, а её смерть подтвердил отец Скип Панеттьери, попросив журналистов уважать частную жизнь семьи в это тяжёлое время.

Смерть Хайден Панеттьери

Причину смерти Панеттьери пока не разглашают — представители семьи пока не сообщили никаких подробностей о том, что именно произошло. Некоторые СМИ пишут о возможной передозировке.

Отец актрисы ограничился кратким обращением: "С глубокой скорбью сообщаем о трагической смерти нашей любимой Хайден".

Хайден Панеттьери начала свою актерскую карьеру ещё в детстве и за годы работы успела сыграть в ряде заметных проектов. Наибольшую популярность ей принесла роль Клэр Беннет в фантастическом сериале "Герои", а впоследствии она перевоплотилась в Джульетту Барнс в музыкальной драме "Нэшвилл". Среди других её работ – фильмы "Помни титанов", "Ледяная принцесса" и франшиза "Крик" (четвёртая часть).

Помимо актёрской карьеры, имя Панеттьери в своё время было на слуху и из-за личной жизни – она встречалась с украинским боксёром Владимиром Кличко.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В частности, стали известны первые подробности обстоятельств смерти Хайден Панеттьери – редакция выясняла, что могло стать причиной трагедии.

Кроме того, мы писали об ещё одной утрате в семье актрисы: три года назад ушёл из жизни её брат, которому на тот момент было всего 28 лет.

Кроме того, мы подробно рассказывали о том, кто такая бывшая невеста Владимира Кличко и какова судьба их общей дочери.