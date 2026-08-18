Пэрис Хилтон выступила с заявлением после смерти бывшей Кличко (фото)
Новость о смерти актрисы Хайден Панеттьери, бывшей невесты украинского боксёра Владимира Кличко, мгновенно разлетелась среди её коллег и друзей в Голливуде.
На новость о смерти подруги отреагировала Пэрис Хилтон, которая знала Хайден Панеттьери лично. Светская львица опубликовала эмоциональное обращение, поделившись своей болью от потери.
"Мне очень больно из-за потери моей подруги Хейден. Она была такой прекрасной душой – такой талантливой, сильной, доброй и полной любви и света. Невозможно поверить, что её больше нет", – написала Хилтон в Threads.
Она добавила, что будет навсегда хранить эти воспоминания.
"Я всегда буду беречь нашу дружбу, все общие воспоминания и особые моменты, которые мы пережили вместе. Моё сердце с её семьёй и всеми, кто её любил, в это невероятное время", — отметила певица.
Хилтон завершила своё обращение словами прощания: "Я всегда буду любить тебя, Хейден. Покойся с миром, ангел. Мы будем очень скучать по тебе".
На данный момент семья Панеттьери не обнародовала информацию о дате и подробностях церемонии прощания.
Звезда сериалов "Герои" и "Нэшвилл" Хайден Панеттьери скончалась в возрасте 36 лет. О печальной новости 17 августа сообщили представители актрисы в комментарии ABC News, а её смерть подтвердил отец Скип Панеттьери, попросив журналистов уважать частную жизнь семьи в это тяжёлое время.
Смерть Хайден Панеттьери
Причину смерти Панеттьери пока не разглашают — представители семьи пока не сообщили никаких подробностей о том, что именно произошло. Некоторые СМИ пишут о возможной передозировке.
Отец актрисы ограничился кратким обращением: "С глубокой скорбью сообщаем о трагической смерти нашей любимой Хайден".
Хайден Панеттьери начала свою актерскую карьеру ещё в детстве и за годы работы успела сыграть в ряде заметных проектов. Наибольшую популярность ей принесла роль Клэр Беннет в фантастическом сериале "Герои", а впоследствии она перевоплотилась в Джульетту Барнс в музыкальной драме "Нэшвилл". Среди других её работ – фильмы "Помни титанов", "Ледяная принцесса" и франшиза "Крик" (четвёртая часть).
Помимо актёрской карьеры, имя Панеттьери в своё время было на слуху и из-за личной жизни – она встречалась с украинским боксёром Владимиром Кличко.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- В частности, стали известны первые подробности обстоятельств смерти Хайден Панеттьери – редакция выясняла, что могло стать причиной трагедии.
- Кроме того, мы писали об ещё одной утрате в семье актрисы: три года назад ушёл из жизни её брат, которому на тот момент было всего 28 лет.
Кроме того, мы подробно рассказывали о том, кто такая бывшая невеста Владимира Кличко и какова судьба их общей дочери.