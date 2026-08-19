Колишня наречена Кличка "страждала від болю" перед смертю: що з нею було (фото)
За словами інсайдера, американська акторка Гайден Панеттьєрі страждала від "дійсно серйозних" проблем зі здоров'ям протягом місяців, що передували її смерті.
Колишньої нареченої Володимира Кличка не стало 16 серпня. Про проблеми з її здоровʼям пише Page Six.
Гайден Панеттьєрі страждала від болю
"Я знаю, що на початку цього року вона страждала від болю в спині", — розповів перукар і добрий друг зірки "Нешвілла" Ерік Ореллана.
Він описав біль Панеттьєрі як "дійсно сильний", настільки, що акторка мала проблеми з пересуванням.
"В якийсь момент їй було навіть важко рухати ногами", — додав стиліст.
У березні Панеттьєрі сфотографували з її хлопцем, Браяном Хікерсоном, у міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса, де вона пересувалися на милицях.
Однак Панеттьєрі "починала одужувати".
Друге джерело повідомило, що акторка мала й інші проблеми, окрім болю в спині.
"На початку цього року вона часом здавалася трохи втомленою. Але вона була нічною совою, і… у неї багато справ", — сказав інсайдер.
Панеттьєрі "часом страждала від тривоги" і "часом приймала від цього ліки".
Померла Гайден Панеттьєрі
Батько акторки, Скіп Панеттьєрі, першим повідомив новину про її смерть.
"Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка принесла незмірну любов і радість усім, хто її знав, – і мільйонам людей, які дивилися її на екрані. Ми просимо про конфіденційність, оскільки наша родина потребує часу, щоб пережити цю неймовірну втрату", — написав чоловік.
16 серпня парамедики відреагували на виклик 911 про "неідентифіковану жінку", у якої стався серцевий напад в орендованому на Airbnb житлі в житловому комплексі Judson Mill Lofts у Грінвіллі, Південна Кароліна.
Дзвінок диспетчера 911 показав, що повідомили про "передозування" та що "проводиться серцево-легенева реанімація".
Медики намагалися реанімувати Панеттьєрі за допомогою апаратів серцевої реанімації та компресій грудної клітки, але о 14:32 було констатовано смерть. Їй було 36 років.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Мати Гайден Панеттьєрі, Леслі Вогель, вперше публічно висловилася про смерть своєї 36-річної доньки.
- Акторка перед смертю планувала відвідати свою доньку Каю в Україні.
Крім того, три роки тому не стало брата Гайден, якому було 28 років.