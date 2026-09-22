Почему умерла бывшая невеста Кличко Хайден Панеттьери: результаты экспертизы (фото)

Официально обнародована причина смерти американской актрисы и бывшей невесты боксёра Владимира Кличко Хайден Панеттьери, которая преждевременно ушла из жизни в возрасте 36 лет.

Согласно заключению коронера, звезда сериалов "Герои" и "Нэшвилл" скончалась в результате токсического воздействия смеси препаратов и веществ, в числе которых фентанил, кветиапин, альпразолам и метакарбамол, а сам инцидент признан несчастным случаем, пишет Hello!

Хайден Панеттьери внезапно скончалась

Актриса скончалась 16 августа в Южной Каролине. В тот день её без сознания обнаружили в доме её бойфренд Брайан Хикерсон и его брат, после чего сообщили об остановке сердца. Брайан использовал наркан для нейтрализации действия опиоидов, а прибывшие на вызов медики провели сердечно-легочную реанимацию, однако спасти жизнь Хайден не удалось. Экспертиза подтвердила отсутствие каких-либо признаков насильственной травмы.

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Отец актрисы, Скип Панеттьери, выразил глубокую скорбь от имени всей семьи: "Она была невероятным светом и силой природы, которая дарила безграничную любовь и радость всем, кто её знал, а также миллионам зрителей у экранов".

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко встречались Фото: из открытых источников

Что известно о жизни Хайден Панеттьери

На протяжении многих лет Хайден открыто боролась с депрессией, алкогольной и наркотической зависимостью, о чем рассказала в своих мемуарах "This Is Me: A Reckoning", вышедших в мае. В 2020 году она прошла 8-месячный курс реабилитации, где врачи предупреждали её о смертельной угрозе для здоровья, если она не бросит употреблять алкоголь.

В одном из последних интервью актриса упоминала, что её зависимость обострилась после рождения дочери Кайи в 2014 году на фоне послеродовой депрессии. В 2018 году Хайден приняла непростое решение передать опеку над дочерью её отцу, украинскому боксёру Владимиру Кличко, чтобы сосредоточиться на лечении. Актриса всегда подчеркивала, что поддерживала тесную связь с дочерью, гордилась ею и называла её своей "маленькой копией".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

19 сентябряна прощание с Хайден Панеттьери пришло около 150 человек. Среди них — Эван Росс, Пэрис Хилтон и Руби Роуз.

По информации инсайдера, актриса страдала от "действительно серьёзных" проблем со здоровьем в течение нескольких месяцев, предшествовавших её смерти.

Кроме того, бывшая жена Виталия Кличко, Наталья Егорова, отреагировала на смерть бывшей невесты его брата Владимира. Она вспомнила, какой была голливудская звезда при жизни, и показала трогательные архивные кадры.