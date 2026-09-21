В Калифорнии простились с бывшей невестой Кличко: как прошла церемония (фото)
В Малибу (Калифорния) простились с американской актрисой и бывшей невестой Владимира Клича Хайден Панеттьери. Церемония состоялась в субботу, 19 сентября.
Проститься с Хайден Панеттьери пришло около 150 человек. Среди них — Эван Росс, Пэрис Хилтон и Руби Роуз. Об этом сообщает Page Six.
Как прощались с Хайден Панеттьери
Церемония прощания со знаменитостью состоялась в церкви у моря, поскольку Хейден обожала океан и китов. Близкие и друзья актрисы опубликовали её фотографии, на которых она улыбалась во время отдыха.
Место прощания украсили белыми цветами, а перед церемонией в небо выпустили белых голубей.
Проститься с Хайден пришли её близкие друзья и коллеги. В частности, там были замечены Эван Росс, Пэрис Хилтон, Руби Роуз и Конни Бриттон.
Кроме того, во время прощания актёр Чарльз Эстен, снимавшийся вместе с Панеттьери в сериале "Нэшвилл", спел её любимую песню.
Также на прощание пришли другие актёры сериала "Нэшвилл" — Ленон Стелла и Джонатан Джексон.
Интересно, что на церемонии прощания не было матери Хайден — Лесли Фогель, а присутствовал только отец — Скип Панеттьери. Также не пришли её бывший бойфренд Брайан Хикерсон и его сын Зак Хикерсон, который обнаружил актрису без сознания в день её смерти.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Брайана Хикерсона — парня покойной актрисы Хейден Панеттьери, с которой они то расставались, то мирились, — задержали после стычки в ресторане в Южной Каролине.
- По информации инсайдера, Хейден Панеттьери страдала от "действительно серьёзных" проблем со здоровьем в течение нескольких месяцев, предшествовавших её смерти.
Кроме того, бывшая жена Виталия Кличко, Наталья Егорова, отреагировала на смерть бывшей невесты его брата Владимира. Она вспомнила, какой была голливудская звезда при жизни, и показала трогательные архивные кадры.