В Калифорнии простились с бывшей невестой Кличко: как прошла церемония (фото)

В Малибу (Калифорния) простились с американской актрисой и бывшей невестой Владимира Клича Хайден Панеттьери. Церемония состоялась в субботу, 19 сентября.

Проститься с Хайден Панеттьери пришло около 150 человек. Среди них — Эван Росс, Пэрис Хилтон и Руби Роуз. Об этом сообщает Page Six.

Как прощались с Хайден Панеттьери

Церемония прощания со знаменитостью состоялась в церкви у моря, поскольку Хейден обожала океан и китов. Близкие и друзья актрисы опубликовали её фотографии, на которых она улыбалась во время отдыха.

Место прощания украсили белыми цветами, а перед церемонией в небо выпустили белых голубей.

Прощание с Хайден Панеттьери Фото: Page Six Прощание с Хайден Панеттьери Фото: Page Six

Проститься с Хайден пришли её близкие друзья и коллеги. В частности, там были замечены Эван Росс, Пэрис Хилтон, Руби Роуз и Конни Бриттон.

Кроме того, во время прощания актёр Чарльз Эстен, снимавшийся вместе с Панеттьери в сериале "Нэшвилл", спел её любимую песню.

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Также на прощание пришли другие актёры сериала "Нэшвилл" — Ленон Стелла и Джонатан Джексон.

Интересно, что на церемонии прощания не было матери Хайден — Лесли Фогель, а присутствовал только отец — Скип Панеттьери. Также не пришли её бывший бойфренд Брайан Хикерсон и его сын Зак Хикерсон, который обнаружил актрису без сознания в день её смерти.

Эван Росс Фото: Page Six Конни Бриттон Фото: Page Six Руби Роуз Фото: Page Six Актёры на похоронах Фото: Page Six Похороны актрисы Хайден Панеттьери Фото: Page Six Похороны актрисы Хайден Панеттьери Фото: Page Six

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Брайана Хикерсона — парня покойной актрисы Хейден Панеттьери, с которой они то расставались, то мирились, — задержали после стычки в ресторане в Южной Каролине.

По информации инсайдера, Хейден Панеттьери страдала от "действительно серьёзных" проблем со здоровьем в течение нескольких месяцев, предшествовавших её смерти.

Кроме того, бывшая жена Виталия Кличко, Наталья Егорова, отреагировала на смерть бывшей невесты его брата Владимира. Она вспомнила, какой была голливудская звезда при жизни, и показала трогательные архивные кадры.