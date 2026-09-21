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В Калифорнии простились с бывшей невестой Кличко: как прошла церемония (фото)

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери | Фото: Getty Images

В Малибу (Калифорния) простились с американской актрисой и бывшей невестой Владимира Клича Хайден Панеттьери. Церемония состоялась в субботу, 19 сентября.

Проститься с Хайден Панеттьери пришло около 150 человек. Среди них — Эван Росс, Пэрис Хилтон и Руби Роуз. Об этом сообщает Page Six.

Как прощались с Хайден Панеттьери

Церемония прощания со знаменитостью состоялась в церкви у моря, поскольку Хейден обожала океан и китов. Близкие и друзья актрисы опубликовали её фотографии, на которых она улыбалась во время отдыха.

Место прощания украсили белыми цветами, а перед церемонией в небо выпустили белых голубей.

В Малибу простились с Хайден Панеттьери
Прощание с Хайден Панеттьери
Фото: Page Six
В Малибу простились с Хайден Панеттьери
Прощание с Хайден Панеттьери
Фото: Page Six

Проститься с Хайден пришли её близкие друзья и коллеги. В частности, там были замечены Эван Росс, Пэрис Хилтон, Руби Роуз и Конни Бриттон.

Кроме того, во время прощания актёр Чарльз Эстен, снимавшийся вместе с Панеттьери в сериале "Нэшвилл", спел её любимую песню.

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Также на прощание пришли другие актёры сериала "Нэшвилл" — Ленон Стелла и Джонатан Джексон.

Интересно, что на церемонии прощания не было матери Хайден — Лесли Фогель, а присутствовал только отец — Скип Панеттьери. Также не пришли её бывший бойфренд Брайан Хикерсон и его сын Зак Хикерсон, который обнаружил актрису без сознания в день её смерти.

Эван Росс
Эван Росс
Фото: Page Six
Конни Бриттон
Конни Бриттон
Фото: Page Six
Руби Роуз
Руби Роуз
Фото: Page Six
Актёры на похоронах
Актёры на похоронах
Фото: Page Six
Похороны актрисы Хайден Панеттьери
Похороны актрисы Хайден Панеттьери
Фото: Page Six
Похороны актрисы Хайден Панеттьери
Похороны актрисы Хайден Панеттьери
Фото: Page Six
Эван Росс
Конни Бриттон
Руби Роуз
Актёры на похоронах
Похороны актрисы Хайден Панеттьери
Похороны актрисы Хайден Панеттьери

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Кроме того, бывшая жена Виталия Кличко, Наталья Егорова, отреагировала на смерть бывшей невесты его брата Владимира. Она вспомнила, какой была голливудская звезда при жизни, и показала трогательные архивные кадры.